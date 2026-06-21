Bintang Spanyol meluapkan amarahnya kepada para jurnalis: Kalian sudah melihat kenyataan kami saat melawan Arab Saudi

Pemain timnas Spanyol, Alex Baína, menyampaikan pesan tegas kepada media setelah kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0), menuduh pers “memicu kontroversi dan memutarbalikkan fakta” setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde pada putaran pertama Piala Dunia 2026.

Baína mengatakan dalam konferensi pers usai pertandingan di mana ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Piala Dunia: “Pada akhirnya, kalianlah yang memicu kontroversi atau memutarbalikkan fakta. Kami tahu pertandingan-pertandingan ini akan sangat sulit, tetapi sejak hari pertama kami tetap sangat tenang dan melakukan segala sesuatunya dengan benar.”

Pemain Atlético Madrid itu, yang membentuk trio penyerang bersama Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal serta memberikan umpan kunci untuk gol pembuka, menambahkan: “Bermain dalam trio penyerang bersama Lamine sungguh luar biasa, begitu pula dengan Mikel, yang dianggap sebagai penyerang terbaik di Spanyol. Saya sangat senang dengan penampilan yang kami tunjukkan bersama.”

“Kami Tidak Layak Mendapatkan Hasil Imbang”

Baína membantah bahwa hasil imbang melawan Cape Verde memengaruhi moral tim, sambil berkata: “Kami senang, karena menurut saya kami juga tidak pantas mendapat hasil imbang di pertandingan sebelumnya. Namun, kami tetap sangat tenang, meski ada banyak keributan di luar.”

Ia juga mengungkapkan suasana positif di ruang ganti meskipun ada kritik dari luar: “Suasana di sana sangat baik. Kami sangat tenang. Hasil imbang itu sama sekali tidak membuat kami patah semangat; karena kami yakin bahwa kami pantas meraih kemenangan meskipun penampilan kami belum dalam kondisi terbaik.”

Dia menambahkan: “Rutinitas harian kami selalu sama, meski hasil imbang, dan hari ini jelas bahwa kebahagiaan itu membuat kami tampil berbeda.”

Tidak ada perubahan taktik

Baína membantah adanya perubahan taktik yang drastis setelah pertandingan melawan Cape Verde, sambil menjelaskan: “Sejujurnya, tidak ada yang berubah. Kami mengikuti gaya dan rutinitas yang sama. Kami menyiapkan beberapa latihan khusus karena setiap tim mungkin bermain dengan cara yang berbeda, tetapi kehidupan sehari-hari tidak berubah.”

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan pertahanan dalam turnamen ini: “Kami tahu bahwa kami memiliki potensi serangan yang luar biasa, dan sangat sulit untuk mencegah kami mencetak gol. Namun, hal terpenting dalam turnamen seperti ini adalah selalu menjaga gawang tetap bersih, karena kami tahu bahwa kami akan terus mendapatkan peluang.”

Kami telah meringankan beban kami

Baena mengakui bahwa tekanan karena ini adalah partisipasi pertama di Piala Dunia memang terasa, katanya: “Banyak dari kami yang mengikuti Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan ini adalah pengalaman baru bagi kami. Kami telah sedikit meringankan beban ini, dan hari ini kami melihat jati diri kami, serta apa yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun dalam permainan kami.”

Mengenai pertandingan penentu melawan Uruguay di putaran ketiga, ia berkata: “Setiap pertandingan akan sangat sulit di turnamen ini. Namun, saya rasa kami harus terus menerapkan pendekatan yang kami lakukan hari ini, baik saat menguasai bola maupun tidak. Kini, kami harus bersiap menghadapi Uruguay dan memperbaiki kesalahan kami.”

Dengan kemenangan ini, Spanyol untuk sementara memuncaki Grup H dengan raihan 4 poin, sambil menanti pertandingan penentu melawan Uruguay yang mungkin akan menentukan kelolosan ke babak 16 besar Piala Dunia.