Bintang Spanyol: Kita perlu menyentuh bola dua atau tiga kali untuk mengalahkan Arab Saudi!

Salah satu bintang tim nasional Spanyol mengeluarkan pernyataan yang menarik menjelang laga melawan tim nasional Arab Saudi, Minggu malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

Pada putaran pertama, Arab Saudi bermain imbang dengan Uruguay (1-1), sementara Spanyol gagal mengalahkan Cape Verde, sehingga pertandingan berakhir dengan skor (0-0). Akibatnya, setiap tim di Grup 8 mengumpulkan satu poin.

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Dani Olmo, gelandang Barcelona dan timnas Spanyol, mengatakan dalam pernyataannya kepada media sebelum pertandingan: “Kami tahu akan menghadapi tim yang akan bermain dengan blok pertahanan yang rapat, tetapi kami akan menghadapinya sebaik mungkin, dan tujuan kami adalah meraih kemenangan.”

Ia menambahkan: “Kami tidak perlu terlalu sering menguasai bola saat melawan Arab Saudi; yang terbaik adalah melakukan dua atau tiga umpan yang baik untuk mencetak gol dan meraih kemenangan, dan tujuan kami adalah mencetak lebih dari satu gol untuk mengamankan hasil.”

Dia menyimpulkan: “Kami datang ke Piala Dunia dengan satu tujuan, yaitu meraih kemenangan dan terus berjuang hingga mencapai sejauh mungkin.”



