Bintang sepak bola Iran, Mehdi Taremi, melontarkan kritik pedas terhadap Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia

Bintang sepak bola Iran, Mehdi Taremi, melontarkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan Piala Dunia. Ketegangan politik antara Iran dan tuan rumah Piala Dunia, Amerika Serikat, sangat merugikan tim nasionalnya, demikian dikonfirmasi oleh mantan penyerang Inter tersebut.

Untuk waktu yang lama, masih belum pasti apakah Iran akan ikut serta dalam Piala Dunia, meskipun negara tersebut merupakan salah satu dari 48 peserta pertama yang lolos setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan.

Pada akhirnya, partisipasi Iran memang dikonfirmasi, namun prosesnya sama sekali tidak berjalan mulus. Di antaranya, terdapat masalah visa dan skuad tidak diizinkan tinggal di Amerika Serikat, meskipun mereka bermain di sana.

Iran kini telah mendirikan markas besarnya di Meksiko, dan setiap kali terbang bolak-balik ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan pertandingan-pertandingannya. Segera setelah pertandingan usai, para pemain Iran harus meninggalkan negara tersebut secepat mungkin.

"Sebenarnya kami berencana melakukan latihan pemulihan di sini besok," kata Taremi setelah hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru di dekat Los Angeles, California. "Setelah itu kami akan kembali ke Meksiko, tetapi kami harus segera meninggalkan LA sekarang. Hal ini berdampak buruk bagi kami sebagai pesepakbola."

"Ini situasi yang buruk dan kami sudah lelah menghadapinya. Beberapa bulan terakhir ini kami mengalami banyak sekali masalah. Situasinya sangat buruk dan berdampak pada tim. Kami hanya menginginkan perdamaian, yang selalu diperjuangkan oleh FIFA. Perdamaian dan kegembiraan."

“Sebenarnya, semuanya merupakan bencana bagi kami. Ini tidak adil. Kami tidak menggunakannya sebagai alasan; kami menantikan pertandingan-pertandingan tersebut dan berharap dapat meraih hasil positif dalam dua laga terakhir itu.”

"Kami berusaha sebaik mungkin untuk rakyat dan ingin memberikan kebahagiaan kepada para pendukung kami," kata Taremi. Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi tim Iran setelah pertandingan melawan Selandia Baru.

"Terima kasih telah hadir di sini," kata pria asal Swiss itu, yang mengangguk setuju saat pelatih kepala Amir Ghalenoei menceritakan bahwa timnya sedang mengalami penindasan. "Saya mengerti apa yang kalian alami. Namun, kalian lebih kuat dari semua itu. Kalian mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia," kata Infantino.