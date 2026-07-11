Bintang Senegal membantah rumor tentang campur tangan dalam penentuan susunan pemain

Kalidou Koulibaly, bintang tim nasional Senegal, akhirnya angkat bicara setelah “Singa Teranga” tersingkir dari Piala Dunia usai kalah 2-3 dari Belgia.

Senegal sempat hampir lolos ke babak 16 besar setelah unggul dua gol tanpa balas atas Belgia, namun tim Eropa itu membalikkan keadaan sekitar 4 menit sebelum waktu normal berakhir.

Koulibaly mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui akunnya di platform X, “Kami ingin membuat kalian bangga pada kami, menjalani momen-momen itu bersama lagi, dan memperpanjang mimpi Piala Dunia bagi negara kami selama mungkin. Sayangnya, kami tidak mampu memenuhi harapan dan ambisi kami.”

Ia menambahkan, “Di atas segalanya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, cinta, dan dukungan kalian yang tak tergoyahkan. Kalian telah mengangkat tim ini hingga detik terakhir. Kalian telah menunjukkan performa yang sesuai dengan ajang ini, sementara kami, sayangnya, belum cukup baik.”

Dia menegaskan, “Sebagai kapten, saya memikul seluruh tanggung jawab atas kegagalan ini. Kami memikul sebagian tanggung jawab; kami memang tidak berada pada level yang dibutuhkan untuk melanjutkan petualangan ini, dan itu adalah kenyataan yang harus kami terima dengan rendah hati.”

Ia menambahkan, “Saya menyadari besarnya kesedihan dan kritik yang wajar, yang menunjukkan cinta kalian terhadap tim nasional ini, namun di sisi lain, setelah kami tersingkir, ada hal-hal yang diucapkan dan ditulis di luar konteks olahraga. Saya tidak bisa membiarkan kehormatan para pemain ini dinodai, karena mereka selalu menjadikan membela warna Senegal sebagai masalah kehormatan.”

Ia menambahkan, “Meskipun ada kesalahan, saya dapat bersaksi tentang satu hal: komitmen dan persatuan kami, serta cinta kami terhadap seragam ini yang tidak pernah surut. Tim kami tetap kompak, saling mendukung, dan sangat profesional dari hari pertama hingga hari terakhir.”

Ia mengatakan, “Saya akan selalu menjadi orang pertama yang membela rekan-rekan saya ketika integritas mereka dipertanyakan secara tidak adil. Saya juga ingin sangat jelas mengenai satu poin yang kontroversial: saya tidak pernah menentukan pemain mana pun yang akan dipanggil ke tim nasional. Saya tidak pernah melarang pemain mana pun untuk bergabung dengan ‘Sarang Singa’, dan saya juga tidak pernah meminta agar siapa pun dikecualikan.”

Dia menegaskan, “Pelatih selalu dan satu-satunya yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan olahraganya. Pemanggilan pemain, susunan tim, dan pilihan-pilihan teknis sepenuhnya menjadi kewenangannya. Kami selalu menghormati hal itu, dan saya bisa berbicara dengan keyakinan tentang para pemain karena saya berbagi kehidupan sehari-hari bersama mereka. Saya tahu pengorbanan mereka, cedera yang mereka alami, keraguan mereka, dan kecintaan mereka pada seragam ini. Dan saya akan selalu membela mereka kapan pun diperlukan.”

Dia menambahkan, “Kegagalan ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Namun, hal ini tidak boleh menghapus semua yang telah dibangun oleh generasi ini bagi sepak bola Senegal.”