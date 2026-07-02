Babi Jay, bintang Villarreal dan tim nasional Senegal, memicu kontroversi dengan beberapa kata singkatnya, setelah tim "Singa Teranga" tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Belgia.

Timnas Senegal sempat unggul 2-0 atas Belgia dalam pertandingan babak 32 besar, sebelum "Setan Merah" berhasil mencetak dua gol berturut-turut beberapa menit menjelang akhir waktu normal, dan pada detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu kedua, Yuri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan bagi timnas Belgia melalui tendangan penalti, sehingga meraih kemenangan dramatis (3-2) dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia.

Namun, Pape Gaye menambah ketegangan di dalam skuad Senegal dengan pernyataannya setelah tersingkirnya mereka dari Piala Dunia, di mana ia mengatakan: “Saya akan berbicara nanti mengenai perpisahan saya dari Piala Dunia.”

Dia menambahkan melalui akun resmi Instagram-nya: “Tapi saya tidak akan bermain lagi untuk timnas Senegal, selama staf pelatih ini masih menjabat.”

Bintang Villarreal itu tidak mengungkapkan alasan di balik pernyataannya, terutama karena ia telah tampil dalam semua pertandingan Senegal di Piala Dunia, dan mencetak dua gol ke gawang Irak dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan "Singa Teranga" (5-0).

Jay turun sebagai starter dalam pertandingan Senegal melawan Belgia, sebelum digantikan pada menit ke-66 oleh rekan setimnya, Lamine Camara, yang menciptakan tendangan penalti di menit-menit akhir.

Perlu dicatat bahwa Babi Thiaw, pelatih timnas Senegal, mulai menjabat pada tahun 2024, dan berhasil membawa “Singa Teranga” ke final Piala Afrika terakhir di Maroko.

Babi Jay sempat mencetak gol ke gawang Maroko pada babak perpanjangan waktu final tersebut, yang membawa timnas negaranya meraih gelar juara, sebelum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kemudian mengumumkan pencabutan gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, dengan alasan tim Senegal menarik diri dan meninggalkan lapangan beberapa menit sebelum pertandingan berakhir sebagai protes atas keputusan wasit yang memberikan tendangan penalti kepada "Singa Atlas" beberapa detik sebelum pertandingan berakhir.





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