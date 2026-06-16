Bintang Senegal di final Piala Afrika Maroko: Kami mengalami kejadian-kejadian aneh... dan kami adalah juara sejati

Tim nasional Prancis bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya di Piala Dunia, hari ini Selasa, dalam laga yang dinanti-nantikan melawan tim nasional Senegal yang memasuki pertandingan ini dengan ambisi untuk menang tanpa merasa inferior di hadapan mantan juara dunia tersebut.

Penyerang Senegal, Eliman Ndiaye, menegaskan kepada majalah "France Football" bahwa "Singa Teranga" tidak hanya puas dengan sekadar berpartisipasi, tetapi juga berambisi untuk merebut gelar Piala Dunia, sambil menyoroti bahwa tim tersebut memiliki kekuatan dan tekad yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim besar.

Ndiaye, yang menjadi salah satu pemain kunci di final Piala Afrika terakhir, mengenang kembali pertandingan tersebut yang berakhir dengan kemenangan Senegal di lapangan (1-0 setelah perpanjangan waktu), sebelum kemudian dinyatakan sebagai kemenangan Maroko melalui keputusan administratif dari Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), di tengah situasi yang saat itu digambarkan sebagai "kacau".

Pemain tersebut menjelaskan bahwa meskipun ada kontroversi hukum, ia merasa sebagai "juara Afrika sejati"; karena apa yang terjadi di lapanganlah yang mencerminkan kebenaran olahraga.

Ndiaye menambahkan bahwa pertandingan final diwarnai momen-momen aneh yang memicu keraguan, mulai dari kondisi tidak sehat yang dialami beberapa pemain sebelum pertandingan, hingga keputusan wasit yang kontroversial, terutama pembatalan gol Senegal dan pemberian tendangan penalti untuk Maroko di menit-menit akhir.

Dia berkata: "Saat itu saya merasakan kemarahan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, tetapi ketika Ibrahim Diaz gagal mengeksekusi tendangan penalti, kami menyadari bahwa keadilan ilahi telah berpihak pada kami."

Meskipun Federasi Afrika memutuskan untuk memberikan kemenangan kepada Maroko (3-0 karena walkover pada 17 Maret), Federasi Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, dan kasus ini masih dalam proses pertimbangan hingga saat ini.