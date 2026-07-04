Kepindahan Ismail Sibari ke Bayern München bukanlah satu-satunya momen yang membuatnya menjadi sorotan musim panas ini, karena pemain tim nasional Maroko tersebut terus menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2026, setelah ia berada di ambang pencapaian bersejarah di kancah Afrika yang hanya berhasil diraih oleh para legenda sepak bola.

Sibari (4 gol) tampil gemilang bersama timnas Maroko selama turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, setelah mencetak satu gol di setiap pertandingan dari tiga laga fase grup, sebelum mencetak tendangan penalti penentu yang membawa “Singa Atlas” melaju melewati Belanda di babak 32 besar.

Pemain baru Bayern Munich ini kini hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor sebagai pemain Afrika dengan gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, menurut statistik Squawka.

Rekor ini saat ini dipegang bersama oleh pemain Senegal, Ismaïla Sarr, yang telah mencetak 4 gol di turnamen ini sebelum tersingkir dari Piala Dunia oleh Belgia di babak 32 besar.

Rekor yang sama juga dipegang oleh legenda sepak bola Afrika asal Kamerun, Roger Milla, setelah ia mencetak empat gol di Piala Dunia 1990.

Cedera yang dialami Sibari saat melawan Kanada hari ini menunda peluangnya untuk menyamai prestasi bersejarah ini, dan ia dapat memimpin daftar ini sendirian jika terus mencetak gol dalam sisa perjalanan timnas Maroko di Piala Dunia.

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