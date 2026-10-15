Jude Bellingham, bintang Real Madrid, memimpin daftar pemain yang paling banyak mendapat pelanggaran di Liga Champions Eropa musim ini dengan 9 pelanggaran setelah dua pekan, menurut statistik dari "Squawka".

Nuno Mendes, bek Paris Saint-Germain, berada di posisi kedua setelah mendapatkan 8 pelanggaran, unggul atas Zlatko Tripic, kapten Viking asal Norwegia, yang mengoleksi jumlah sama, karena ia bermain dengan menit lebih sedikit.

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Martin Baturina, pemain Como asal Italia, menempati posisi keempat dengan 7 pelanggaran. Jumlah yang sama juga dikumpulkan oleh Michael Olise, bintang Bayern Munchen, Akim Zedadka, pemain Sabah asal Azerbaijan, Souleymane Camara dari Slovan Bratislava, serta Hakon Haraldsson, pemain Lille.

Melengkapi daftar sepuluh teratas adalah Alisson Santana, pemain Shakhtar Donetsk, dan Archie Brown, pemain Fenerbahce, dengan masing-masing mendapatkan 6 pelanggaran.

Kemunculan Tripic di posisi ketiga datang setelah pernyataan Harry Kane, striker Bayern, yang menyebutnya usai hasil imbang kedua tim (3-3) sebagai "pemain cerdik yang suka mendapatkan tendangan bebas, berguling-guling, dan membuang-buang waktu".

Tripic menjadi penyebab kartu merah Olise pada babak kedua, dan ia mengakui sengaja memprovokasi pemain Prancis itu, yang kemudian melempar bola ke arah wajah pemain Viking tersebut, sehingga menerima peringatan kedua dan kartu merah.



