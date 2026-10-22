Bintang Real Madrid Thibaut Courtois ungkap aksi menohok saat keluar dari grup WhatsApp di tengah perseteruan dengan Belgia yang kian memanas

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Thibaut Courtois mengungkap betapa dalam keretakan hubungannya dengan tim nasional Belgia, termasuk keputusannya keluar dari saluran komunikasi skuad. Kiper Real Madrid itu masih absen dari tim nasional, sementara perselisihan terbukanya dengan pelatih kepala Mark van Bommel belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai.

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Terputus dari komunikasi digital tim nasional

Hubungan Courtois dengan tim nasional Belgia kian memburuk setelah terungkap bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari komunikasi internal skuad. Diketahui bahwa

kiper utama Madrid itu dikeluarkan begitu saja dari grup WhatsApp tim, sebuah langkah yang mencerminkan rusaknya hubungan antara sang pemain dan jajaran kepelatihan saat ini di bawah Van Bommel. Pengucilan dari grup komunikasi ini menunjukkan betapa cepatnya salah satu pemain yang paling berjasa bagi negaranya berubah menjadi orang luar.

Meski sang kiper terus tampil gemilang di level tertinggi bersama Madrid, statusnya di tim nasional masih belum jelas. "Mereka mengeluarkan saya dari grup WhatsApp para pemain. Grup ini digunakan untuk menyampaikan informasi, terutama soal latihan. Sesekali ada pesan, tetapi tidak banyak," kata Courtois kepada DAZN, seperti dikutip Foot Mercato.

Kejelasan soal masa depan di tim nasional

Getty Images

Meski tampaknya disisihkan dari pusat komunikasi digital skuad, Courtois tidak sepenuhnya menutup peluang membela negaranya lagi. Juara Liga Champions itu menegaskan kesediaannya untuk bermain, asalkan situasinya memungkinkan. Ia juga ingin menepis rumor bahwa dirinya menuntut perlakuan khusus atau jaminan menjadi starter agar bisa kembali ke tim Belgia.

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"Saya tidak pernah bergabung dengan tim nasional dengan anggapan bahwa saya otomatis akan bermain. Saya tahu kemampuan saya dan saya tahu saya bisa menjadi pemain penting bagi tim. Tidak ada yang perlu menjamin saya tempat sebagai starter," tegas sang kiper dalam wawancaranya.

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Courtois jelaskan absennya dari timnas Belgia karena kelelahan

Van Bommel pergi ke Madrid untuk bertemu selama satu jam dengan kiper tim nasional Thibaut Courtois, yang telah meminta absen dari pertandingan Nations League pada September dan Oktober untuk memulihkan diri. Courtois merasa jeda internasional pertama, yang dipadati empat pertandingan berat melawan lawan tangguh seperti Italia, Prancis, dan Turki, terlalu menguras tenaga, terutama karena ia harus segera kembali menghadapi jadwal padat bersama klub.

"Saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin beristirahat. Saya merasa jeda internasional pertama itu khususnya terlalu berat. Dari apa yang saya dengar dari para pemain, memang begitu keadaannya. Setelah itu, Anda juga harus langsung kembali ke klub dan pertandingan datang silih berganti dengan cepat. Italia, Prancis, Turki... Itu pertandingan-pertandingan berat. Saat itu, semuanya terasa agak berlebihan, terutama karena saya mengalami dua cedera otot dalam waktu singkat. Sebagai perbandingan, saya mendapat libur sepekan dan bisa beristirahat. Saya juga bisa memulihkan tenaga," jelas Courtois, seperti dikutip HLN.

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Courtois masih membuka peluang kembali

Getty Images

Pelatih tim nasional dan Courtois mencapai kesepakatan bersama agar sang kiper absen sepanjang gelaran Nations League. Keputusan itu diambil bersama, sehingga skuad dapat menjalani pertandingan-pertandingan di turnamen tersebut sementara Courtois menghentikan sementara tugasnya bersama tim nasional.

Mengenai kemungkinan bergabung dengan tim nasional untuk kualifikasi Kejuaraan Eropa, Courtois enggan berspekulasi. Ia mengatakan: "Sudah disampaikan dengan jelas bahwa hal itu bukan masalah. Senne [Lammens] dan Maarten [Vandevoordt] tampil baik. Pelatih selalu bisa menghubungi saya. Jika saya kembali untuk kualifikasi Kejuaraan Eropa, terserah kepadanya untuk memilih siapa yang ia inginkan. Belgia tidak kekurangan kiper."