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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bintang Real Madrid terdahulu mengakui kenyataan: Masalah tak terpecahkan sejak dua setengah tahun lalu

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

Mourinho tidak menerapkan filosofi terkenalnya bersama Real Madrid

Kondisi kebingungan total menyelimuti lingkungan Real Madrid, setelah awal musim yang biasa-biasa saja bagi tim, yang bisa saja mengguncang proyek besar yang dipimpin oleh Florentino Perez.

Real Madrid menempati peringkat keempat di klasemen La Liga, dengan raihan 15 poin, setelah tujuh pekan berlalu.

Alvaro Benito, mantan bintang Real Madrid, sangat tegas dalam analisisnya mengenai apa yang terjadi pada Real Madrid, terutama setelah kekalahan derby dengan skor 1-2 dari Atletico.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Alvaro Benito, yang ia sampaikan kepada radio Cadena SER, di mana ia berkata, "Di sini pemikirannya harus jauh lebih mendalam. Jika Anda melihat masalah yang sama di atas lapangan sejak dua setengah tahun lalu, maka sifat masalah-masalah ini benar-benar sama."

Ia menegaskan, "Kami tidak melihat perubahan apa pun dengan para pelatih, meskipun karakter masing-masing dari mereka berbeda. Jadi masalahnya jauh lebih mendalam. Bukan begitu? Itulah yang saya katakan."

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Alvaro Benito menambahkan, "Masalah-masalah ini terus berlangsung sejak dua setengah tahun lalu, dan tidak ada yang terselesaikan. Anda bisa saja menang. Misalnya, Anda menang di pertandingan terakhir melawan Elche, tetapi kesan yang ditinggalkan tim di level kolektif adalah masalah yang sama terus berulang."

Ia melanjutkan, "Kita semua bisa memperkirakan bahwa, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa, ketika Anda datang ke Stadion Metropolitano, Anda akan melihat apa yang memang telah kita lihat. Anda bisa saja menang atau kalah, tetapi saya tidak sedang berbicara tentang kalah atau menang, karena jalan menuju hasil bisa menempuh rute yang berbeda-beda."

Ia menyoroti, "Jika Cuti Romero diusir pada babak pertama, mungkin Anda bahkan bisa memenangkan pertandingan. Saya berbicara tentang kesan kolektif, tentang ide permainan, tentang apa yang Anda tampilkan, dan pemain-pemain mana yang akan Anda pasang dalam susunan inti di sebagian besar pertandingan."

Mantan pemain itu menjelaskan bahwa pelatih Jose Mourinho tidak menerapkan filosofinya yang terkenal bersama Real Madrid, sebuah hal yang bisa menjadi fatal bagi tim yang membutuhkan sistem yang jelas untuk bermain dengan serangan balik.

Ia mengungkapkan, "Secara historis, Mourinho mengandalkan blok pertahanan menengah yang sangat kuat, tim dengan jarak antarlini yang rapat, tekanan yang sengit, merebut bola lalu menyerang secara langsung dan cepat. Sangat bagus, gaya ini akan ideal untuk Madrid, mengingat karakteristik para pemain yang mereka miliki, tetapi masalahnya adalah kita tidak melihatnya."

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