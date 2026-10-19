Dean Huijsen, bintang Real Madrid, mengatakan bahwa timnya menampilkan performa yang bagus saat menang 4-1 atas Sevilla pada pekan kesembilan LaLiga.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Huijsen yang disampaikan kepada kanal resmi Real Madrid, setelah kemenangan besar di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu malam.

Huijsen menambahkan, "Kami berhasil memanfaatkan ruang untuk keluar dengan bola, kami kompak secara defensif, dan kami juga tidak memberi lawan banyak peluang, kecuali kehilangan satu bola yang kemudian berubah menjadi gol."

Bek Real Madrid itu melanjutkan, "Tetapi kami bermain sangat berdekatan sebagai satu tim, dan kami menampilkan performa yang bagus melawan Sevilla."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menuturkan, "Bagaimana kondisi tim? Kami dalam keadaan baik sekarang, dan antusias menyambut apa yang akan datang. Kami tahu kami punya pertandingan di Liga Champions pada hari Rabu melawan Leipzig. Kami menjalani semuanya langkah demi langkah, lalu tiba giliran Barcelona. Ini pekan yang penting bagi kami."

Ia menambahkan, "Bermain di rumah sendiri? Semua orang lebih suka bermain di kandangnya sendiri, dan itu hal yang jelas. Stadion Santiago Bernabeu adalah stadion yang historis, dan sangat luar biasa bisa bermain di sini."

Mengenai kembalinya Eder Militao dan penampilannya sebagai pemain pengganti, Dean Huijsen berkomentar, "Kami sangat senang dengan kembalinya dia, dan senang dia ada bersama kami."

Ia menutup, "Liga Champions? Jika kami mencapai 9 poin, saya rasa jumlah poin yang biasanya dibutuhkan untuk menyelesaikan fase ini di delapan posisi teratas tidak jauh lebih banyak dari itu, jadi kami kini hanya berjarak satu langkah dari memastikan kelolosan."