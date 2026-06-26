Bintang Real Madrid secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Bernabéu: Saya pergi dengan hati yang tenang

Pemain asal Spanyol, Dani Ceballos, mengakhiri kariernya bersama Real Madrid setelah 9 tahun membela klub tersebut. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak yang semula berlaku hingga tahun 2027, sehingga sang pemain akan berstatus bebas transfer mulai 1 Juli mendatang, sebagai langkah yang membuka peluang kembalinya ia ke klub asalnya, Real Betis.

Menurut pernyataan resmi Real Madrid, klub dan sang pemain telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kontrak di antara mereka, sambil mengucapkan terima kasih kepada Ceballos atas komitmen dan dedikasinya selama bertahun-tahun mengenakan seragam putih, serta mendoakan kesuksesan baginya dalam karier selanjutnya, dan menegaskan bahwa “Real Madrid akan tetap menjadi rumahnya”.

Keputusan untuk hengkang ini diambil setelah Ceballos tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru, José Mourinho, yang mempercepat pemutusan kontrak setahun lebih awal dari jadwal semula.

Pemain tersebut rela melepaskan gaji bersihnya yang mencapai sekitar 5 juta euro per tahun (10 juta euro secara total), sebuah langkah yang memungkinkan klub mengurangi beban gaji dan menghemat anggaran gaji yang besar.

Dalam pesan perpisahan yang menyentuh, Ceballos berkata: "Setelah 9 tahun, kini saatnya menutup salah satu bab terpenting dalam hidup saya. Ini bukanlah keputusan yang mudah, dan tahun ini pun tidaklah mudah, namun saya pergi dengan hati yang tenang, karena saya telah melakukan segala yang saya bisa demi lambang ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membela seragam ini, dan saya akan selalu bersyukur kepada Real Madrid selamanya."

Sementara itu, Real Betis bersiap untuk membuka negosiasi dengan mantan pemainnya tersebut guna menandatangani kontrak jangka panjang selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan, memanfaatkan statusnya sebagai pemain bebas transfer setelah sebelumnya menolak membayar biaya transfer apa pun.