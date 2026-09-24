Marc Cucurella, bek Real Madrid, menolak berbicara tentang apa yang ia sebut sebagai "tangan-tangan tersembunyi" yang menghambat perjalanan tim Los Blancos, namun ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesalahan wasit dalam pertandingan derbi melawan Atletico Madrid.

Cucurella berbicara dalam wawancara dengan program "El Larguero" melalui radio Spanyol "Cadena SER", di mana ia menyinggung sejumlah topik yang belakangan ini menjadi perbincangan publik Madrid.

Cucurella: Serangan Real Madrid Sangat Cepat

Mengenai penampilannya yang terlihat kurang ofensif dibandingkan periodenya di Chelsea, Cucurella berkata: "Ya, saya setuju dengan itu. Ketika saya ingin maju untuk menyerang, para pemain sudah bergerak dengan sangat cepat dan bahkan sudah melepaskan tembakan."

Ia menambahkan seperti yang dikutip surat kabar "Marca": "Karena sifat serangan tersebut, semakin sulit bagi para bek untuk maju ke depan ketika bola sudah bergerak lebih dahulu. Kami sebagai pemain bertahan harus beradaptasi dengan gaya mereka, dan mereka pun harus beradaptasi dengan kami."

Ia melanjutkan: "Ada saat-saat di mana kami harus menahan bola lebih lama dan mengatur beberapa fase pertandingan dengan lebih baik. Pada akhirnya, kami hampir tidak mendapatkan masa persiapan, dan saya sekarang sedang menjalani bulan pertama saya di kompetisi."

Ia menjelaskan: "Semuanya berjalan dengan cepat, dan ada hal-hal di mana kami melakukan kesalahan yang harus kami perbaiki, tetapi kami juga melihat beberapa indikasi positif."

Fakta soal Tim dengan Jarak Lari Paling Sedikit di La Liga

Mengenai statistik yang menunjukkan bahwa Real Madrid adalah tim dengan jarak lari paling sedikit di La Liga, Cucurella berkata: "Angka ini mengejutkan saya. Ada hal-hal yang mungkin benar, tetapi kami banyak berlari."

Ia menambahkan: "Kami membicarakan angka-angka ini karena kami kalah di derbi melawan Atletico Madrid, tetapi seandainya kami tidak kalah, tidak akan ada yang membicarakannya, bahkan judul beritanya akan berubah."

Ia menutup: "Kami harus meningkatkan level dan memenangkan pertandingan. Angka-angka itu ada untuk alasan tersebut, dan untuk memberi kami motivasi tambahan."

Cemoohan di Bernabeu? Cucurella Menyampaikan Pesan

Mengenai cemoohan yang diterima tim saat melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, Cucurella berkata: "Saya sudah terbiasa mendapat banyak cemoohan yang ditujukan kepada saya, jadi hal itu tidak terlalu baru bagi saya."

Ia menambahkan: "Tetapi ada hal-hal yang meninggalkan sedikit kesan, dan saya terkejut bahwa suporter Bernabeu begitu cepat melancarkan cemoohan mereka. Menghadapi Inter khususnya, mereka memulai pertandingan dari kick-off, dan kami tidak menyentuh bola hingga sekitar menit kedua, namun stadion sudah mulai melancarkan cemoohannya."

Ia melanjutkan: "Saat itu saya berkata pada diri sendiri: tetapi kami bahkan belum diberi waktu untuk menyentuh bola."

Cucurella menilai bahwa suporter Real Madrid sudah terbiasa melihat para pemain besar dan malam-malam bersejarah, dan ia berkata: "Saya memahami bahwa ini merupakan pesan bagi kami tentang perlunya memberikan lebih banyak, karena semua orang tahu bahwa kami memiliki bakat dan kami bisa tampil lebih baik."

Ia menambahkan: "Hal ini juga punya sisi positif, yaitu ketika suporter menekan di stadion. Saya memiliki keinginan besar untuk merasakan momen-momen malam ajaib yang dulu saya tonton lewat televisi."

Cucurella Tegaskan Sikapnya soal Kontroversi Wasit Derbi

Mengenai kepemimpinan wasit dalam pertandingan derbi Madrid yang dikalahkan Real Madrid dengan skor 1-2, Cucurella berkata: "Saya tidak suka mengatakan bahwa kami kalah karena wasit, karena seandainya kami mencetak 4 gol, kami tidak akan membicarakan hal ini sekarang."

Ia menambahkan: "Tetapi saya pikir wasit memiliki pengaruh besar dalam pertandingan dengan level seperti ini. Laga tersebut berjalan seimbang hingga keadaannya berubah setelah kartu merah dan penalti yang diperoleh Atletico."

Ia menjelaskan: "Saat ini, dengan level yang ada, bermain dengan kekurangan pemain menunjukkan pengaruhnya secara besar."

Apakah Ia Percaya Adanya "Konspirasi" terhadap Real Madrid?

Cucurella menjawab pertanyaan tentang keberadaan apa yang dikenal sebagai "tangan tersembunyi" yang menargetkan Real Madrid, dengan berkata: "Saya tidak masuk ke topik tangan-tangan tersembunyi. Saya baru saja datang, saya baru dan tidak tahu banyak tentang hal-hal ini."

Ia melanjutkan: "Sungguh disayangkan ketika kamu mempersiapkan pertandingan lalu terpengaruh oleh kesalahan-kesalahan eksternal yang tidak bergantung pada tim, meskipun wasit bisa saja melakukan kesalahan. Kali ini keberuntungan tidak berpihak pada kami dan kami dirugikan."

Cucurella Menjawab: Apakah Ia Akan Membuat Tato Mourinho seperti Cara De la Fuente?

Cucurella berbicara tentang tato Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, yang ia gambar di kakinya setelah memenangkan Piala Dunia 2026, dengan berkata: "Ia melihat tato itu dan menyukainya, dan saya katakan kepadanya bahwa ia telah menghancurkan hidup saya," sebelum ia tertawa.

Ia menambahkan: "Saya tidak merasa menyesal. Pilihan-pilihan yang sedang ia pertimbangkan tidak terlalu bagus, dan pada akhirnya tato itu menjadi kenangan Piala Dunia, dan sebuah kisah tambahan yang akan selalu kami kenang."

Ia menegaskan: "Saya tidak berpikir akan menghapusnya, dan mungkin saya akan menambahkan tato-tato lain di sekitarnya. Memenangkan Piala Dunia adalah hal yang sulit, dan meraih bintang kedua lebih sulit lagi, karena itu kenangan ini akan tetap ada selamanya."

Ketika ditanya apakah ia akan membuat tato khusus untuk Jose Mourinho jika berhasil menjuarai Liga Champions Eropa, Cucurella menjawab: "Tidak, jangan menempatkan saya dalam situasi sulit ini. Langkah demi langkah."

Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apakah saya memiliki keberuntungan yang baik atau buruk, tetapi semua janji yang saya ucapkan harus saya penuhi pada akhirnya."

Ia melanjutkan bicara tentang Mourinho: "Saya tidak berpikir ia akan terganggu dengan hal itu. Ia mengejutkan saya, saya hanya mengenalnya lewat menontonnya di televisi, tetapi ia adalah orang yang baik, dan hingga sekarang ia memiliki jiwa yang ceria dan sangat dekat dengan para pemain."

Ia menutup: "Saya berharap kami bisa menjalani periode yang sukses bersamanya."

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