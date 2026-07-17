Bintang Real Madrid menggoda Mourinho: Dia akan membawa kami meraih gelar juara

Pemain asal Inggris, Trent Alexander-Arnold, bintang Real Madrid, mengungkapkan kebahagiaannya bisa bekerja di bawah asuhan pelatih asal Portugal, José Mourinho, selama masa persiapan musim baru, sambil menegaskan bahwa ia telah lama mengagumi Mourinho dan berharap dapat belajar darinya.

Situs resmi Real Madrid mempublikasikan pernyataan Arnold kepada platform “RM Play” milik klub, di mana ia mengatakan, “Semuanya berjalan lancar. Suasana sangat bersemangat dan sesi latihan sangat intens, dan itu wajar selama masa persiapan.”

Ia menambahkan, “Selama liburan musim panas, Anda mendapat beberapa minggu untuk beristirahat, lalu mulai memulihkan kebugaran fisik secara bertahap. Saya sudah sangat siap dan bersemangat untuk kembali berlatih.”

Mengenai kerja sama dengan Mourinho, pemain asal Inggris itu berkomentar, “Segalanya berjalan dengan sangat baik. Saya selalu mengagumi sang pelatih, dan pernah berhadapan dengannya beberapa kali saat masih bermain di Inggris. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya dan staf pelatihnya.”

Ia melanjutkan, “Mourinho adalah pelatih dengan kepribadian yang kuat, serta prinsip dan standar tuntutannya sangat tinggi. Saya menantikan untuk mengenalnya lebih dalam, belajar darinya dan gagasannya, dan saya yakin dia akan mengajarkan banyak hal kepada kami serta memimpin kami meraih gelar juara musim ini.”

Mengenai target Real Madrid selama masa persiapan, ia menjelaskan, “Tujuan utama kami adalah mencapai kondisi fisik terbaik, memahami cara bermain yang diinginkan pelatih, serta bagaimana ia akan membangun tim sepanjang musim.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Saya sudah lama tidak bermain, jadi sungguh luar biasa bisa kembali ke dunia sepak bola lagi, dan membangun fondasi yang diperlukan untuk menjalani musim yang sukses serta mencapai tujuan kami.”