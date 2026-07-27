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Bintang Real Madrid Mempertimbangkan Ulang Pilihannya: Akankah United Mendapatkan Bagian yang Hilang?

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Transfer Rodri bisa membuka pintu

Manchester United berupaya memanfaatkan bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini tengahnya dengan transfer kelas berat, setelah kembali menaruh minat pada salah satu bintang Real Madrid, meski pemain tersebut pada awalnya berpegang teguh pada keinginan untuk bertahan di dalam stadion "Santiago Bernabeu" dan tidak berpikir untuk pergi selama mercato saat ini.

Menurut jurnalis Anton Meana, melalui program "El Larguero" di radio Cadena SER, klub Inggris itu menempatkan pemain Prancis Aurelien Tchouameni di puncak prioritasnya setelah gagalnya transfer Elliot Anderson, sehingga menjadikannya salah satu target utama menjelang bergulirnya musim baru.

Meski Tchouameni (26 tahun) baru saja menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, laporan itu menegaskan bahwa kesepakatan baru tersebut tidak menjamin keberlanjutannya bersama klub kerajaan itu, yang tengah mempertimbangkan restrukturisasi lini tengah seiring minatnya untuk mendatangkan Rodri, pemain Manchester City, di samping winger Leipzig Yan Diomande.

Ia menunjukkan bahwa gelandang Prancis itu kini terbuka terhadap gagasan pindah ke Manchester United jika Real Madrid memberitahunya bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari proyek masa depannya, setelah sebelumnya ia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama tim kerajaan dan bertahan sebagai salah satu elemen utamanya.

Meski negosiasi rumit, Manchester United berniat melanjutkan upayanya untuk meyakinkan pemain dan Real Madrid agar merampungkan transfer, dengan memanfaatkan kemungkinan penataan ulang lini tengah klub Spanyol itu pada periode mendatang.

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