Bintang Real Madrid memicu kekhawatiran soal kondisi fisiknya usai laga timnya melawan klub Yunani AEK Athena, kemarin Rabu, di Liga Champions Eropa.

Real Madrid melanjutkan rentetan kemenangannya di kancah domestik dan benua dengan kemenangan sulit atas tuan rumah AEK Athena asal Yunani dengan skor 3-2, pada Rabu malam, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat Liga Champions Eropa.

Penampilan Eder Militao selama 90 menit menjadi salah satu sorotan utama laga Real Madrid di Athena.

Bek tengah asal Brasil itu belum pernah bermain penuh satu laga sejak 15 April, di Liga Champions Eropa melawan Bayern Munich, dan sejak saat itu cedera menjauhkannya dari lapangan selama enam bulan, dan kini ia harus memulihkan kebugaran fisiknya secara bertahap.

Militao berkata kepada kanal Real Madrid seusai pertandingan: "Saya merasa dalam kondisi baik, tetapi saya mengalami rasa sakit yang hebat. Saya senang bisa kembali dan mampu melakukan apa yang sangat saya cintai, setelah absen enam bulan, serta bisa bermain 90 menit. Kita semua harus siap karena masih banyak pertandingan di depan. Mourinho mengatur segalanya dengan sangat baik."

Mourinho sendiri mengakui bahwa mereka sedikit mengambil risiko dengannya: "Militao, di sini kami sedikit mengambil risiko, yaitu dengan menurunkannya sebagai starter setelah periode yang panjang."

Ia melanjutkan: "Bahkan Militao sendiri, dengan awal yang sedikit lebih sulit untuk mencapai kecepatan dan ritme permainan, setelah itu ia menemukan kestabilan dan tampil sangat baik."

Pemain Brasil itu juga berbicara tentang Vinicius di kanal TNT, dengan mengatakan: "Dia adalah orang yang selalu optimis. Keadaan memang belum berjalan seperti yang ia harapkan saat ini, tetapi ia tidak pernah berhenti bekerja. Saya rasa semua orang menyadari bahwa ia terus berusaha, dan sayangnya, ia tidak mencetak gol."

Ia menutup: "Tetapi saya rasa ia tetap memberi kontribusi, bahkan berkontribusi besar. Ia adalah pemain yang sangat penting bagi kami di tim kami. Saya rasa pada waktu yang tepat, ia akan melewati nasib buruk ini. Ia adalah orang yang layak mendapatkan banyak hal, dan saya rasa ia akan kembali dengan kuat."