Pertemuan pertama di El Clasico musim ini, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1, diwarnai sedikit kontroversi wasit, akibat pelanggaran Joao Cancelo terhadap Yan Diomande, yang membuat pemain Pantai Gading itu terpaksa meninggalkan lapangan selama satu menit untuk mendapatkan perawatan.

Saat mengomentari pertandingan melalui jaringan DAZN, Guti, mantan bintang Real Madrid, menuntut intervensi wasit video asisten untuk meninjau insiden tersebut.

Dan situs jaringan DAZN menyebutkan, "Guti menilai momen pelanggaran Cancelo terhadap Diomande sebagai salah satu kasus yang bisa ditinjau karena kerasnya pelanggaran tersebut".

Guti berkata, "Saya rasa tidak masuk akal bila wasit video asisten tidak turun tangan".

Pelanggaran itu terjadi pada babak kedua, ketika kedua pemain berebut bola, dan Cancelo tampak tidak mampu mengimbangi winger Real Madrid yang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman bek Portugal tersebut.

Pada saat pemain Los Blancos itu tampak hampir lolos dari pengawalan pemain Barcelona, Cancelo mengulurkan kakinya dan pul sepatunya menyentuh bagian bawah kaki Diomande, tepat di dekat pergelangan kaki.

Berdasarkan perubahan baru pada aturan perwasitan, pelanggaran di area pergelangan kaki ini bisa saja berujung pada pemberian kartu merah langsung kepada Cancelo karena permainan keras, yang mana hal itu akan mengubah jalannya pertandingan, dan inilah yang menjelaskan tuntutan Guti untuk meninjau kasus tersebut.

Keadaan menjadi semakin buruk ketika Barcelona mencetak gol melalui Raphinha hanya satu setengah menit setelah Diomande terpaksa meninggalkan lapangan, dengan catatan bahwa pemain Pantai Gading itu berada di dalam lapangan saat gol tersebut dicetak.

Gol itu menenggelamkan momen pelanggaran tersebut, namun menimbulkan kekhawatiran para suporter Real Madrid, yang kemudian berubah menjadi kemarahan.