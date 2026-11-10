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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bintang Real Madrid Marc Cucurella sebut Pablo Maffeo “menyebalkan” dan “penuh kebencian” setelah laga kacau di Mestalla

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Marc Cucurella membela Pablo Maffeo dengan penuh pujian menyusul laga yang sangat kontroversial antara Valencia dan Real Madrid di Mestalla. Pemain timnas Spanyol itu mengakui bahwa temperamennya sama-sama berapi-api seperti rekan senegaranya tersebut. Ia menegaskan bahwa apa pun yang terjadi di lapangan tidak dibawa ke luar lapangan.

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Kericuhan pecah di Mestalla

Cucurella angkat bicara soal Maffeo setelah pertandingan penuh tensi antara Valencia dan Real Madrid di Mestalla. Situasi memanas setelah peluit akhir berbunyi, dengan perkelahian besar di ruang ganti dan adu mulut antara Antonio Rudiger dan seorang suporter di tribune.

Maffeo menjadi salah satu sosok utama dalam pertandingan yang berakhir dengan ketegangan tinggi itu. Selain itu, sang bek sayap menjalani wawancara yang janggal saat turun minum, yang kemudian membuatnya harus meminta maaf secara terbuka.

Menghadapi sosok yang berapi-api

Berbicara kepada Cadena COPE, Cucurella ditanya langsung tentang hubungannya dengan Maffeo dan kejadian-kejadian selama pertandingan. Pemain Madrid itu tak ragu menggambarkan karakter rekannya yang berapi-api dan mengatakan bahwa ia tahu persis cara menghadapinya di lapangan.

“Kami sudah lama saling mengenal,” jelas Cucurella kepada stasiun radio Spanyol tersebut. “Saya sudah tahu seperti apa dia. Dan, ya, pada akhirnya... saya juga sedikit seperti itu.”

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Ketika ditanya lebih lanjut tentang agresivitas bek tersebut yang sudah dikenal luas, Cucurella menjawab terus terang. “Ya, sangat intens. Sangat intens, agak gila, dan sebagainya. Namun, pada akhirnya, semuanya baik-baik saja.”

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Semua berakhir di lapangan

Meski pertandingan berlangsung panas, Cucurella menegaskan bahwa agresivitas Maffeo hanya muncul di lapangan. Bahkan, ia menyebut kemampuan untuk meninggalkan sikap itu setelah pertandingan sebagai salah satu hal yang paling ia hargai dari sesama pesepak bola tersebut.

“Kami mengobrol dan semuanya sangat baik,” pungkasnya sambil tertawa. “Pada akhirnya, saya menyukainya karena saat pertandingan dia cukup intens, cukup merepotkan, cukup menjengkelkan. Namun, begitu pertandingan selesai, semuanya selesai. Saya menyukainya karena saya juga sedikit seperti itu. Kami mencurahkan segalanya di lapangan.”

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Melangkah maju setelah kontroversi

Dampak dari pertandingan panas di Mestalla itu kemungkinan masih akan berlanjut sementara pihak berwenang meninjau berbagai insiden yang terjadi. Perkelahian di ruang ganti seusai laga dan perselisihan Rudiger dengan penonton hampir pasti akan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari mendatang.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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