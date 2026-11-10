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Marc Cucurella membela Pablo Maffeo dengan penuh pujian menyusul laga yang sangat kontroversial antara Valencia dan Real Madrid di Mestalla. Pemain timnas Spanyol itu mengakui bahwa temperamennya sama-sama berapi-api seperti rekan senegaranya tersebut. Ia menegaskan bahwa apa pun yang terjadi di lapangan tidak dibawa ke luar lapangan.

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Kericuhan pecah di Mestalla

Cucurella angkat bicara soal Maffeo setelah pertandingan penuh tensi antara Valencia dan Real Madrid di Mestalla. Situasi memanas setelah peluit akhir berbunyi, dengan perkelahian besar di ruang ganti dan adu mulut antara Antonio Rudiger dan seorang suporter di tribune.

Maffeo menjadi salah satu sosok utama dalam pertandingan yang berakhir dengan ketegangan tinggi itu. Selain itu, sang bek sayap menjalani wawancara yang janggal saat turun minum, yang kemudian membuatnya harus meminta maaf secara terbuka.

Menghadapi sosok yang berapi-api

Berbicara kepada Cadena COPE, Cucurella ditanya langsung tentang hubungannya dengan Maffeo dan kejadian-kejadian selama pertandingan. Pemain Madrid itu tak ragu menggambarkan karakter rekannya yang berapi-api dan mengatakan bahwa ia tahu persis cara menghadapinya di lapangan.

“Kami sudah lama saling mengenal,” jelas Cucurella kepada stasiun radio Spanyol tersebut. “Saya sudah tahu seperti apa dia. Dan, ya, pada akhirnya... saya juga sedikit seperti itu.”

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Ketika ditanya lebih lanjut tentang agresivitas bek tersebut yang sudah dikenal luas, Cucurella menjawab terus terang. “Ya, sangat intens. Sangat intens, agak gila, dan sebagainya. Namun, pada akhirnya, semuanya baik-baik saja.”

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Semua berakhir di lapangan

Meski pertandingan berlangsung panas, Cucurella menegaskan bahwa agresivitas Maffeo hanya muncul di lapangan. Bahkan, ia menyebut kemampuan untuk meninggalkan sikap itu setelah pertandingan sebagai salah satu hal yang paling ia hargai dari sesama pesepak bola tersebut.

“Kami mengobrol dan semuanya sangat baik,” pungkasnya sambil tertawa. “Pada akhirnya, saya menyukainya karena saat pertandingan dia cukup intens, cukup merepotkan, cukup menjengkelkan. Namun, begitu pertandingan selesai, semuanya selesai. Saya menyukainya karena saya juga sedikit seperti itu. Kami mencurahkan segalanya di lapangan.”

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Melangkah maju setelah kontroversi

Dampak dari pertandingan panas di Mestalla itu kemungkinan masih akan berlanjut sementara pihak berwenang meninjau berbagai insiden yang terjadi. Perkelahian di ruang ganti seusai laga dan perselisihan Rudiger dengan penonton hampir pasti akan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari mendatang.