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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bintang Real Madrid Kylian Mbappe dipuji sebagai “pemimpin alami” setelah dua golnya menumbangkan Barcelona di El Clasico

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Mantan pemain dan pelatih Real Madrid Jorge Valdano melontarkan pujian kepada Kylian Mbappe setelah dua golnya menjadi penentu dalam El Clasico. Pria asal Argentina itu menyanjung pengaruh besar penyerang Prancis tersebut dan menyebutnya sebagai pemimpin yang tak terbantahkan bagi klub setelah ia menundukkan Barcelona di Spotify Camp Nou.

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Mbappe bersinar dalam kemenangan krusial di Clasico

Mbappe mendapat pujian besar dari legenda Madrid, Valdano, setelah tampil sebagai penentu kemenangan melawan Barcelona. Superstar Prancis itu menjadi pembeda ketika timnya meraih kemenangan krusial 2-1 atas rival sengit mereka di Spotify Camp Nou.

Mbappe mencetak dua gol dalam laga Clasico yang sangat dinantikan itu. Penampilannya yang dominan dan menentukan kemenangan langsung menarik perhatian Valdano, yang menyoroti besarnya pengaruh sang penyerang terhadap rekan-rekan setimnya.

Valdano soroti jiwa kepemimpinan alami Mbappe

Berbicara dalam program Movistar Plus Deportes bertajuk 'La Casa del Futbol', Valdano menjelaskan mengapa penyerang produktif itu sudah menjadi sosok sentral di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki banyak bentuk.

"Ada pemimpin dari segi teknik, emosi, dan sosial... setiap orang punya cara masing-masing untuk memimpin," jelas Valdano. "Bagaimana mungkin seseorang yang mencetak rata-rata satu gol per pertandingan bukan seorang pemimpin?"

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Kecerdasan menjadi keunggulan tersendiri bagi penyerang Prancis itu

Valdano, yang juga pernah bermain untuk klub tersebut pada 1980-an, menjelaskan lebih jauh sifat-sifat yang membuat pemain berusia 27 tahun itu begitu berpengaruh. Ia menekankan bahwa kecerdasan berperan besar dalam meraih respek dari sebuah skuad.

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"Memimpin berarti memiliki pengaruh, dan orang yang mencetak gol punya pengaruh lebih besar daripada siapa pun, bukan?" tambah pria Argentina itu. "Mbappe adalah orang yang sangat, sangat cerdas dan ia memimpin meski tidak menginginkannya, karena apa pun yang terlintas di benaknya pasti menarik perhatian rekan-rekan setimnya."

Kemampuan alaminya untuk menarik perhatian itu juga terlihat di lapangan. Pemain Prancis tersebut telah mencatatkan 14 gol dan tiga assist hanya dalam 13 penampilan musim ini.

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Madrid menatap tantangan berikutnya

Mbappe tentu ingin mempertahankan ketajaman luar biasanya seiring berjalannya musim. Pemain tim nasional Prancis itu akan berusaha menambah koleksi golnya saat Real Madrid menghadapi Racing Santander dalam laga Liga akhir pekan ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo