Klub Roma memasuki persaingan klub-klub yang berminat mendatangkan pemain Brasil, Endrick, dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin, di tengah menjauhnya sang pemain dari rencana Real Madrid dan tidak bermainnya dia semenit pun bersama tim musim ini hingga saat ini.

Menurut komentator olahraga Italia, Nicolò Ceccarini, Roma memantau kondisi Endrick dengan saksama dan ingin merekrutnya pada Januari, dengan keinginan pelatih Gasperini untuk mengandalkannya sebagai sayap kiri, meski posisi ini bukan posisi biasanya di dalam lapangan.

Endrick belum mendapat kesempatan bermain bersama Real Madrid sejak awal musim, setelah cedera yang dialaminya sebelum dimulainya pertandingan resmi menghalanginya untuk tampil, meski dia masuk dalam daftar tim saat menghadapi Inter.

Situasi penyerang Brasil itu semakin sulit di tengah bersinarnya Carlos Espai, yang memanfaatkan absennya Endrick dan tampil dengan level mencolok, setelah mencetak gol ke gawang Espanyol, lalu menjebol gawang Real Betis sebelum golnya dianulir, sehingga memberi dirinya peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan tempat inti.

Minat terhadap Endrick tidak terbatas pada Roma saja, karena Liverpool juga memantau kondisi sang pemain, sementara Milan turut masuk dalam persaingan, yang membuat perebutan pinjaman ini terbuka bagi beberapa klub sebelum bursa transfer musim dingin.

Keputusan akhir tetap bergantung pada sikap Real Madrid dan pemain itu sendiri, terutama jika absennya dari lapangan terus berlanjut, hal yang mungkin mendorong klub kerajaan itu untuk mempertimbangkan kepergiannya dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain secara reguler.