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Kapten Prancis Kylian Mbappe telah melewati masa sulit dan kini sepenuhnya fokus pada tugasnya mendatang bersama tim nasional. Rekan setimnya di Real Madrid, Ibrahima Konate, menegaskan sang penyerang telah bangkit dengan kuat setelah kekecewaannya terkait Ballon d'Or baru-baru ini dan reaksi keras atas komentar kontroversialnya di China.

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Mbappe kembali ke skuad Prancis

Mbappe secara resmi kembali ke skuad Prancis menjelang pertandingan Nations League mendatang. Kapten tim nasional itu absen dalam tiga laga terakhir Prancis karena cedera, tetapi kini sepenuhnya siap memimpin lini depan menghadapi Italia dan Turki.

Periode belakangan ini ternyata cukup bergejolak bagi penyerang berusia 27 tahun itu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, Konate menegaskan bahwa rekannya di tim nasional dan Real Madrid tersebut telah meninggalkan kesulitan-kesulitan itu.

Konate puji bintang penting Real Madrid

Mbappe baru-baru ini menempati posisi kedua di belakang kapten Inggris Harry Kane dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Kegagalan meraih penghargaan individu bergengsi itu tentu menjadi pukulan, tetapi Konate menegaskan bahwa sang penyerang tetap dalam kondisi prima dan bersemangat.

“Kondisi mentalnya sangat baik; itu terlihat dari pertandingan-pertandingan terakhirnya,” jelas Konate, seperti dikutip Reuters. “Dia tampil menentukan. Dia sangat penting bagi kami di Madrid.”

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Mengatasi kontroversi di luar lapangan

Selain kekecewaan karena gagal meraih Ballon d'Or, Mbappe menghadapi kecaman besar di Tiongkok setelah menyinggung sebuah meme daring yang menampilkan wajahnya pada gambar Mao Zedong, pemimpin yang mendirikan Tiongkok modern. Ia terpaksa meminta maaf atas ucapannya, yang membuat sejumlah merek langsung mengakhiri kerja sama komersial dengannya. Selain itu, pertandingan liga Spanyol sepenuhnya dihapus dari jadwal siaran stasiun televisi pemerintah CCTV. Meski menghadapi gangguan besar di luar lapangan itu, Konate yakin sang juara Piala Dunia merespons dengan cara yang biasa ia tunjukkan.

“Dia sosok yang kompetitif, jadi tentu sulit baginya ketika tidak memenangi Ballon d'Or padahal dia merasa punya peluang,” tambah Konate. “Namun, keesokan harinya dia sudah sepenuhnya fokus dalam latihan.”

Fokus beralih ke ujian di Nations League

Mbappe kini akan berupaya membuktikan diri di lapangan saat Prancis melanjutkan kiprahnya di Nations League. Tim nasional itu bersiap menghadapi laga-laga penting melawan Italia dan Turki, dengan sang kapten diharapkan segera memberi dampak.