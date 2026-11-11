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Bintang Real Madrid Jude Bellingham mengungkap sekilas kehidupan pribadinya yang menarik. Ia mengaku awalnya tidak berminat menjadi pesepakbola profesional. Pemain timnas Inggris itu juga membahas beban mental besar yang menyertai persaingan di level tertinggi sepakbola Eropa.

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Tak tertarik pada sepak bola saat kecil

Dalam pengakuan mengejutkan tentang masa kecilnya, Bellingham mengungkapkan bahwa ia tidak selalu menyukai olahraga yang kini menjadikannya ikon dunia. Meski sekarang menjadi pilar lini tengah Madrid, pemain berusia 23 tahun itu menjelaskan bahwa ia justru menghindari lapangan sepak bola saat masih kecil di Stourbridge. Kontak fisik dalam permainan dan suasana kompetitif rupanya membuat calon penantang Ballon d'Or itu enggan bermain.

“Begitu sepak bola hadir, saya tidak tertarik. Saya tidak mau ditendang, saya tidak mau menendang siapa pun; saya hanya ingin dibiarkan sendiri. Saya mulai tertarik ketika adik saya ingin bermain,” katanya kepada majalah Vogue, seperti dikutip oleh Cadena SER. Ketertarikan yang muncul belakangan itu akhirnya membawanya ke akademi Birmingham City, mengawali karier yang melesat cepat hingga ia bergabung dengan Borussia Dortmund dan kemudian menginjakkan kaki di lapangan Santiago Bernabeu.

Mengelola tekanan di level tertinggi

Selain membahas masa kecilnya, pemain timnas Inggris itu berbicara terus terang tentang tuntutan psikologis bermain untuk klub tersukses di dunia. Setelah menjalani musim debut di Spanyol dan membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions serta La Liga, Bellingham mengakui bahwa ekspektasi yang tak henti-hentinya mulai membebani kesehatan mentalnya. Ia menekankan pentingnya mencari bantuan profesional untuk menghadapi situasi dengan tekanan sebesar itu.

“Saya merasa bahwa, pada waktu-waktu tertentu, musim lalu benar-benar menyita seluruh perhatian saya dan membuat saya sangat tegang serta stres. Saya mulai berbicara dengan seseorang yang banyak membantu saya menghadapi hal itu dan mengelola situasi semacam itu,” aku Bellingham.

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Kehidupan di luar sorotan Bernabeu

Meski berstatus bintang besar sepak bola, Bellingham menegaskan bahwa ia masih seorang pemuda yang sedang belajar menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Menurutnya, penggemar kerap menempatkan pesepakbola di atas pedestal, sehingga terbentuk citra yang tidak selalu mencerminkan keseharian mereka. Gelandang itu ingin dilihat sebagai manusia terlebih dahulu, baru kemudian sebagai atlet, terutama di era ketika setiap langkahnya diamati melalui media sosial.

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“Saya rasa terkadang penggemar mengidealkan para pemain, dan saya tidak ingin mereka melihat saya seperti itu. Saya lebih suka mereka melihat saya sebagai manusia terlebih dahulu,” ujarnya. Mengenai keterbatasannya dalam urusan sehari-hari, ia menambahkan: “Saya merasa dewasa di lapangan sepak bola, tetapi sejujurnya, dalam kehidupan, saya tidak merasa sedewasa itu. Saya tidak bisa memasak, saya tidak bisa mengemudi...”

Menjadi panutan bagi generasi berikutnya

Meski masih kesulitan mengerjakan hal-hal mendasar sehari-hari, Bellingham sangat menyadari pengaruhnya terhadap para pendukung muda di seluruh dunia. Ia memandang posisinya bukan sebagai beban, melainkan kesempatan untuk menunjukkan karakter dan rasa hormat. Baik saat membela Inggris di Piala Dunia maupun bertanding dalam El Clasico, ia tetap berupaya menjaga sikap yang baik, bukan hanya menunjukkan kemampuannya mengolah bola.

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“Suka atau tidak, generasi berikutnya menjadikan Anda panutan. Saya lebih memilih untuk melihatnya sebagai sebuah keistimewaan. Saya selalu mengatakan bahwa, di luar lapangan, saya ingin menjadi seorang pria yang santun,” kata Bellingham.