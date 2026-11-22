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Desire Doue kemungkinan besar akan absen membela PSG hingga akhir musim.

Kekhawatiran terburuk menjadi kenyataan: Desire Doue mengalami cedera serius. Seperti diumumkan Paris Saint-Germain pada Minggu, penyerang itu mengalami robekan ligamen silang anterior di lutut kanannya saat menghadapi OGC Nice. Doue akan menjalani operasi sebelum akhir bulan ini.

Dengan demikian, musim pemain muda asal Prancis itu kemungkinan telah berakhir. Lutut Doue terpelintir saat ia mengubah arah tanpa kontak dengan lawan pada menit ke-38 . Ia kemudian terjatuh, menjerit kesakitan, dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, pemain berusia 21 tahun itu dibawa keluar lapangan dengan tandu, diiringi tepuk tangan seluruh pemain, suporter, bahkan wasit.

"Kami di sisimu, Desire," tulis klub asal Paris itu di media sosial. Sang pemain sayap akan absen dalam upaya klub meraih gelar: Doue berperan penting dalam dua keberhasilan mereka menjuarai Liga Champions pada 2025 dan 2026.

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Bagi PSG, ini sekaligus menjadi pukulan besar kedua akibat cedera pada musim ini. Sekitar sebulan lalu, Khvicha Kvaratskhelia mengalami robekan ligamen silang dan kemungkinan juga tidak bisa dimainkan lagi hingga jeda musim panas.