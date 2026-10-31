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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Bintang Premier League siap beralih dari timnas Inggris ke Polandia secara mengejutkan setelah memperoleh kewarganegaraan Polandia jelang Nations League

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Penyerang Coventry City, Ellis Simms, bersiap menuntaskan peralihan kesetiaan tim nasional yang mengejutkan setelah resmi memperoleh kewarganegaraan Polandia. Pemain berusia 25 tahun itu, yang sebelumnya pernah dipanggil ke tim kelompok usia Inggris, kini memenuhi syarat untuk membela Polandia pada jeda internasional November mendatang.

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Simms memperoleh kewarganegaraan Polandia

Penyerang kelahiran Oldham itu memenuhi syarat untuk membela Polandia melalui neneknya. Meski Simms pernah mengikuti pemusatan latihan timnas Inggris U-18 dan U-20, ia tidak pernah tampil untuk timnas senior Inggris.

Setelah mengajukan permohonan kewarganegaraan Polandia awal tahun ini, permohonannya kini telah disetujui. Menurut media Polandia Meczyki, mantan pemain muda Everton itu sedang menyerahkan dokumen terakhir untuk memperoleh paspornya, sebuah proses yang diperkirakan hanya tinggal formalitas.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Urban mengonfirmasi ketertarikan Polandia

Polandia tengah aktif mencari tambahan pemain di lini serang seiring kapten berusia 38 tahun, Robert Lewandowski, mendekati tahap akhir kariernya. Meski bintang Chicago Fire itu baru-baru ini mencetak hat-trick, pelatih Jan Urban ingin memasukkan talenta baru ke dalam tim.

Urban, yang akan mengumumkan skuadnya Jumat depan, mengonfirmasi ketertarikan timnas terhadap penyerang Coventry tersebut. "Pertama, urusan dokumen: paspor dan semua formalitas. Baru setelah itu dia akan dipertimbangkan," kata Urban.

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"Jika kami merasa dia bisa membantu timnas, dia akan dipanggil. Jika tidak, kami akan menunggu sampai dia berkembang. Bukan rahasia lagi bahwa kami tertarik kepadanya."

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Misi bertahan di Liga Primer Inggris

Di level klub, Simms tengah menghadapi tantangan setelah Coventry kembali ke kasta tertinggi di bawah asuhan legenda Chelsea, Frank Lampard. Setelah mencetak 13 gol untuk membantu klubnya promosi dari Championship musim lalu, ia baru sekali menjadi starter dalam delapan laga pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini, meski baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Newcastle.

Berbicara tentang tantangan tersebut, Simms mengatakan: "Saya sudah sedikit mengenal liga ini, tuntutannya dan apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tersebut. Jadi, ini tantangan besar bagi saya untuk kembali membuktikan diri di level ini."

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Ia menambahkan: "Kami tahu betapa kerasnya persaingan di liga ini. Levelnya jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Saya sudah mendengar betapa besar basis suporter dan klub Coventry. Kami sudah lama menunggu untuk kembali ke Liga Primer Inggris.

"Sudah sekitar 20 tahun lebih, jadi kami senang sebagai pemain berhasil membawa klub kembali, dan kami hanya ingin berusaha bertahan di sana. Kami tahu itu sulit, tetapi kami percaya pada diri sendiri. Kami punya jajaran pelatih yang bagus, suporter yang bagus, dan jika kami semua tetap bersatu, saya yakin kami bisa bertahan di liga ini."

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Debut di Nations League menanti

Simms kini akan menunggu pengumuman skuad Urban Jumat depan untuk mengetahui apakah ia langsung mendapat panggilan. Jika terpilih, pemain berusia 25 tahun itu bisa menjalani debutnya bersama timnas senior saat Polandia menghadapi Rumania dan Swedia dalam laga Nations League pada November.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.