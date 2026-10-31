Simms memperoleh kewarganegaraan Polandia
Penyerang kelahiran Oldham itu memenuhi syarat untuk membela Polandia melalui neneknya. Meski Simms pernah mengikuti pemusatan latihan timnas Inggris U-18 dan U-20, ia tidak pernah tampil untuk timnas senior Inggris.
Setelah mengajukan permohonan kewarganegaraan Polandia awal tahun ini, permohonannya kini telah disetujui. Menurut media Polandia Meczyki, mantan pemain muda Everton itu sedang menyerahkan dokumen terakhir untuk memperoleh paspornya, sebuah proses yang diperkirakan hanya tinggal formalitas.
Urban mengonfirmasi ketertarikan Polandia
Polandia tengah aktif mencari tambahan pemain di lini serang seiring kapten berusia 38 tahun, Robert Lewandowski, mendekati tahap akhir kariernya. Meski bintang Chicago Fire itu baru-baru ini mencetak hat-trick, pelatih Jan Urban ingin memasukkan talenta baru ke dalam tim.
Urban, yang akan mengumumkan skuadnya Jumat depan, mengonfirmasi ketertarikan timnas terhadap penyerang Coventry tersebut. "Pertama, urusan dokumen: paspor dan semua formalitas. Baru setelah itu dia akan dipertimbangkan," kata Urban.
"Jika kami merasa dia bisa membantu timnas, dia akan dipanggil. Jika tidak, kami akan menunggu sampai dia berkembang. Bukan rahasia lagi bahwa kami tertarik kepadanya."
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Misi bertahan di Liga Primer Inggris
Di level klub, Simms tengah menghadapi tantangan setelah Coventry kembali ke kasta tertinggi di bawah asuhan legenda Chelsea, Frank Lampard. Setelah mencetak 13 gol untuk membantu klubnya promosi dari Championship musim lalu, ia baru sekali menjadi starter dalam delapan laga pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini, meski baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Newcastle.
Berbicara tentang tantangan tersebut, Simms mengatakan: "Saya sudah sedikit mengenal liga ini, tuntutannya dan apa yang dibutuhkan untuk bersaing di level tersebut. Jadi, ini tantangan besar bagi saya untuk kembali membuktikan diri di level ini."
Ia menambahkan: "Kami tahu betapa kerasnya persaingan di liga ini. Levelnya jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Saya sudah mendengar betapa besar basis suporter dan klub Coventry. Kami sudah lama menunggu untuk kembali ke Liga Primer Inggris.
"Sudah sekitar 20 tahun lebih, jadi kami senang sebagai pemain berhasil membawa klub kembali, dan kami hanya ingin berusaha bertahan di sana. Kami tahu itu sulit, tetapi kami percaya pada diri sendiri. Kami punya jajaran pelatih yang bagus, suporter yang bagus, dan jika kami semua tetap bersatu, saya yakin kami bisa bertahan di liga ini."
Debut di Nations League menanti
Simms kini akan menunggu pengumuman skuad Urban Jumat depan untuk mengetahui apakah ia langsung mendapat panggilan. Jika terpilih, pemain berusia 25 tahun itu bisa menjalani debutnya bersama timnas senior saat Polandia menghadapi Rumania dan Swedia dalam laga Nations League pada November.