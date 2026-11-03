Jerome Rothen, mantan bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis, menilai bahwa larangan bermain yang dijatuhkan kepada Vinicius Junior justru menjadi peluang berharga bagi Real Madrid, setelah hal itu memberi Yan Diomande ruang yang dibutuhkan untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan tempat dalam perhitungan tim.

Rothen mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh situs "Tribuna", bahwa absennya sang bintang Brasil berubah menjadi "berkah yang terselubung", seraya menjelaskan bahwa Diomande memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna dan merebut kembali posisinya di sayap kiri, hingga menjadi pemain yang berpengaruh dalam susunan tim.

Diomande memanfaatkan peluang

Mantan bintang Prancis itu menyebutkan bahwa Diomande kini mendapatkan menit bermain yang teratur dan meraih kepercayaan pelatih Jose Mourinho, setelah ia menghadapi kesulitan di awal musim akibat tekanan yang terkait dengan nilai transfernya, di samping sejumlah kebingungan dalam perannya di dalam lapangan.

Ia menambahkan bahwa bermain di sisi kiri memberi pemain kebebasan lebih besar, terutama dengan tuntutan Mourinho kepadanya untuk menekan lawan dan kembali membantu pertahanan, selain kemampuannya untuk membawa bola maju dan masuk ke jantung lapangan, yang membantu mewujudkan keseimbangan di lini tengah tim.

Mbappe berubah, dan Vinicius tak lagi seperti dulu

Rothen menyinggung soal upaya bertahan yang ditampilkan para pemain Real Madrid, dengan menganggap bahwa situasinya telah berubah dibandingkan masa ketika Kylian Mbappe dan Vinicius memberikan upaya yang lebih sedikit dalam aspek tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Mbappe kini memberikan upaya yang lebih besar, sementara ia menilai Diomande memberi tim keseimbangan yang dibutuhkan melalui pergerakan dan komitmen taktisnya.

Unggul dua langkah

Ketika ditanya apakah Vinicius telah kehilangan tempatnya dalam susunan tim, Rothen menjawab iya, seraya menegaskan bahwa Diomande dituntut untuk menjaga levelnya agar bisa membuktikan haknya untuk terus bermain.

Ia berkata: "Bagi saya, ya, Vinicius telah kehilangan tempatnya. Diomande harus mempertahankan tempatnya, tetapi meski ia sedikit kurang berbakat secara teknis, upaya yang ia berikan dalam menempatkan diri dan menciptakan keseimbangan bagi tim memberinya keunggulan dua langkah atas Vinicius."

Dengan demikian, Rothen menempatkan perbandingan antara kedua pemain dalam kerangka komitmen taktis dan kontribusi kolektif, dengan menganggap bahwa apa yang ditampilkan Diomande berupa keseimbangan dan upaya di dalam lapangan memberinya keunggulan saat ini, meski ia mengakui bahwa Vinicius mengunggulinya dari sisi teknis.