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Bintang Prancis semakin memperparah penderitaan Deschamps saat menghadapi Spanyol... Apakah perjalanannya di Piala Dunia sudah berakhir?

France vs Spain
France
Spain
World Cup
W. Saliba
M. Lacroix
Prancis
Spanyol
AS

Ayam-ayam dalam masalah

Tim nasional Prancis kembali mengalami pukulan telak, setelah tertinggal 1-0 dari Spanyol pada Selasa malam ini di Stadion Dallas, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Gol pertama Spanyol tercipta pada menit ke-22 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, setelah bintang La Roja, Lamine Yamal, dijatuhkan oleh bek Les Bleus, Lucas Deny.

Hanya 8 menit setelah gol Spanyol tersebut, William Saliba, bek Les Bleus, terjatuh karena cedera dan meminta diganti, sehingga pelatihnya, Didier Deschamps, memutuskan untuk menggantikannya dengan Maxence Lacroix.

Cedera ini semakin menambah kesulitan bagi Deschamps, di tengah dominasi Spanyol atas jalannya babak pertama hampir sepanjang waktu.

Saliba kemungkinan besar tidak akan bisa tampil dalam pertandingan Prancis berikutnya, baik di final maupun perebutan tempat ketiga, akibat cedera ini.

World Cup
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France
FRA
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TBD
TBD
World Cup
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Spain
ESP
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TBD
TBD

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan antara Spanyol dan Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina di final Piala Dunia pada Minggu mendatang. 

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