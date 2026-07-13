Bintang Prancis menanggapi provokasi Yamal: Lapanganlah yang akan menentukan siapa yang takut

Dua bintang tim nasional Prancis, Ibrahima Konaté dan Maxence Lacroix, menolak terpancing oleh pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh Lamine Yamal, pemain sayap Barcelona dan tim nasional Spanyol, menjelang pertandingan yang dinantikan antara kedua tim besok, Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

Yamal sebelumnya memicu kontroversi besar dengan pernyataan pedasnya yang berbunyi: “Kami mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir, dan jika ada yang takut pada lawan, merekalah yang takut pada kami, kami tidak takut,” yang memicu kemarahan baik para pendukung Prancis maupun para pemain.

Dalam tanggapan yang tenang namun tegas, Konaté mengatakan: “Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Kami tidak boleh takut pada siapa pun, melainkan tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam perangkap ini, terutama di tahap krusial ini. Dia boleh mengatakan apa pun yang dia mau, dan kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin; lapanganlah yang akan menentukan pemenangnya.”

Sementara itu, Lacroix menekankan keyakinan Les Bleus terhadap kemampuan mereka, dengan mengatakan: “Kami tidak takut, kami menyadari kemampuan kami, dan kami tahu bahwa Spanyol adalah tim kuat yang menampilkan pertandingan-pertandingan hebat, tetapi kami bermain untuk menang, dan kami akan berupaya sekuat tenaga untuk menghentikan Yamal yang telah membuktikan betapa berbahayanya dia. Tim kami memiliki kualitas yang cukup untuk menyelesaikan tugas ini.”

Tampaknya timnas Prancis telah belajar dari pengalaman di Kejuaraan Eropa 2024, ketika Adrien Rabiot mengkritik Yamal sebelum pertandingan, namun Yamal justru tampil gemilang di semifinal dan membalasnya dengan nada mengejek saat perayaan: “Ayo, bicara sekarang.”

Meskipun nama Yamal sangat terkenal, penampilannya di Piala Dunia kali ini belum mencapai level biasanya, di mana ia baru mencetak satu gol hingga saat ini, hal ini memberikan harapan tambahan bagi Prancis untuk menghentikan laju bintang asal Katalonia tersebut dan memastikan lolos ke pertandingan final.