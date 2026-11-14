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Bek asal Brasil, Joao Victor, mantan pemain Benfica yang kini membela CSKA Moskwa di Rusia, memicu banyak reaksi usai komentarnya terhadap kekalahan timnas Portugal dari Denmark dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang digelar di Kota Braga.

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Sang pemain menyampaikan pesan melalui akunnya di “Instagram” untuk membela Cristiano Ronaldo, menyusul kekalahan yang terjadi dalam penampilan pertama timnas Portugal pada era pasca-kapten lama mereka.

Sikap Joao Victor itu muncul setelah pertandingan yang dijalani Portugal tanpa Ronaldo, yang menyaksikan kekalahan mereka dari timnas Denmark dengan skor telak, sekaligus mencatatkan kekalahan pertama bagi pelatih Jorge Jesus sejak menukangi timnas tersebut.

Komentar bek asal Brasil itu tidak hanya menyoroti hasil pertandingan, melainkan juga mengaitkan apa yang terjadi dengan cara memperlakukan bintang Portugal itu, dengan menganggap bahwa absennya sang pemain serta tidak dihormatinya kedudukannya layak menjadi perhatian.

Pemain CSKA Moskow itu mengunggah gambar hasil pertandingan melalui akunnya di “Instagram”, yang memperlihatkan keunggulan Denmark dengan 4 gol tanpa balas pada menit ke-75, dan menyertainya dengan kalimat yang mengandung kritik jelas terhadap apa yang ia anggap sebagai ketiadaan penghargaan terhadap Ronaldo.

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Joao Victor menulis: “Inilah yang terjadi ketika kamu tidak menghormati panutanmu”, dalam sebuah pesan yang tidak menyebut nama tertentu, tetapi dengan jelas mencerminkan kaitan yang ia buat antara kekalahan itu dan cara timnas memperlakukan kapten lamanya.

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Makna kalimat itu melampaui sekadar komentar atas hasil satu pertandingan, karena ia membuka kembali diskusi mengenai kedudukan Ronaldo di dalam timnas Portugal, setelah berakhirnya perjalanannya bersama tim, serta nilai yang ia wakili dalam sejarah sepak bola Portugal. Selain itu, momen diunggahnya pesan tersebut, dengan melebarnya selisih dan skor yang mencapai 4 gol, memberinya keterkaitan langsung dengan jalannya laga, yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-4.

Kekalahan ini terasa menyakitkan bagi timnas Portugal, terlebih karena terjadi di Braga dan di hadapan pendukungnya sendiri, di samping menjadi kekalahan pertama bagi Jorge Jesus sejak mengemban tanggung jawabnya.

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Meski kekalahan itu terasa berat, timnas Portugal sebenarnya sudah memastikan lolos ke babak gugur UEFA Nations League, yang berarti kekalahan tersebut tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan di turnamen itu.

Tim tersebut masih hanya membutuhkan satu poin saja dalam pertandingan berikutnya melawan Wales, untuk memastikan posisi puncak grup dan menuntaskan fase ini di peringkat pertama.