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Bintang Portugal: Ronaldo? Saya merasa sangat nyaman bersama Jesus

Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
N. Mendes
Portugal

Saya tidak berhak mengambil keputusan terkait Cristiano Ronaldo

Nuno Mendes, bintang timnas Portugal, mengatakan bahwa bukan haknya untuk mengambil keputusan terkait rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, yang meninggalkan kamp pemusatan latihan "Selecao das Quinas" dengan perasaan marah terhadap pelatih Jorge Jesus.

Timnas Portugal mengalahkan Denmark dengan skor 4-2 di UEFA Nations League, dalam sebuah pertandingan yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kepergian Ronaldo.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Mendes usai laga, di mana ia berkata, "Ronaldo adalah pemain timnas Portugal, dan kami lebih fokus pada apa yang harus kami lakukan sekarang, serta pada apa yang diinginkan pelatih untuk kami tampilkan."

Ia melanjutkan, "Saya merasa sangat nyaman bekerja sama dengan Jesus. Ia memiliki banyak ide bagus untuk tim kami, dan untuk menonjolkan bakat-bakat yang kami miliki."

Bek kiri Paris Saint-Germain itu menambahkan, "Adapun soal hal-hal lainnya, bukan hak kami untuk memutuskan. Kami di sini untuk menyambut pemain mana pun yang bergabung dengan kami," merujuk pada sikap rekan senegaranya, Joao Neves, yang menjelaskan saat Piala Dunia bahwa Cristiano harus diperlakukan seperti pemain lainnya di dalam skuad.


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