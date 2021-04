Bintang Porno Ini Klaim Pernah Kencani Tiga Pemain Manchester United, Ada Yang Minta Gratisan

Fans Setan Merah tentu dibikin penasaran dengan adanya klaim dari aktris porno tersebut.

Bintang porno asal Hongaria, Shona River, mengatakan bahwa dirinya pernah memberikan layanan pendamping alias kencan kepada tiga pemain Manchester United.

Klaim tersebut diutarakannya di podcast 'How To Be A Pornstar', di mana ia mengklaim salah satu pemain ditudingnya mengambil kembali uang €200 darinya untuk membayar tagihan pizza.

Wanita berusia 28 tahun tersebut juga mengatakan bahwa beberapa pemain Liga Primer Inggris ada yang tidak mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan jasa seks dan mengarapkan gratisan.

Ia mengatakan: "Mereka mengharapkan Anda bisa bersama mereka karena mereka terkenal, namun mereka tidak ingin benar-benar berkencan dengan Anda."

"Mereka menginginkan Anda sebagai gadis pendamping mereka dalam bayang-bayang. Hanya karena mereka punya banyak uang, bukan berarti mereka mau bermurah hati."

River kemudian melanjutkan klaimnya dengan menyebut ada satu pemain yang malah mengambil kembali uang darinya hanya untuk membeli makanan tanpa sepengetahuannya.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Saya menanyakan itu kepadanya, dan ia berkata: 'maaf, saya memesan pizza untuk teman-teman saya, dan saya mengambilnya karena tidak punya uang lagi'," tambahnya."

"Mungkin egonya tercederai oleh fakta bahwa ia masih harus membayar [jasa] diri saya."

Akan tetapi, River tidak mengungkapkan siapa saja tiga pemain United yang pernah berhubungan dengannya.