Bintang Piala Dunia... Kesepakatan dari Aljazair sedang dibahas di Milan

AC Milan berencana memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain asal Aljazair selama bursa transfer musim panas kali ini.

Pakar bursa transfer Nicola Schira menyebutkan melalui akunnya di platform X bahwa pemain Aljazair Rafik Belghali saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Milan.

"Bek sayap Aljazair Rafik Belghali telah ditawarkan kepada AC Milan pekan ini melalui seorang perantara," kata Scheira.

Ia melanjutkan, “Hellas Verona meminta biaya transfer sebesar 13 hingga 15 juta euro untuk menyetujui penjualan bek kanan tersebut selama jendela transfer musim panas ini.”

Rafik Belgali berusia 24 tahun dan terikat kontrak dengan Hellas Verona hingga musim panas 2029.

Belghali tampil dalam semua pertandingan tim nasional Aljazair di Piala Dunia 2026, meskipun “Pejuang Gurun” tersingkir di babak 32 besar oleh Swiss.

Selama 4 pertandingan di Piala Dunia 2026, Belgali mencetak satu gol, yaitu saat melawan Austria, namun ia gagal memberikan assist.