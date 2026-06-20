"Bintang Piala Dunia itu adalah pemain yang cukup bagus di Ajax, tapi di sana dia tidak pernah mendapat pengakuan yang pantas dia dapatkan"

Ibrahim Afellay berpendapat bahwa Noussair Mazraoui tidak selalu mendapatkan apresiasi yang pantas ia terima, demikian ia sampaikan dalam analisisnya di NOS terkait pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia dan Maroko (0-1). Saat bermain di Ajax, ia sering kali berada di bayang-bayang pemain lain.

“Mazraoui, itu sungguh luar biasa. Bagaimana ia bisa menjadi pemain seperti sekarang ini,” kata Kenneth Perez membuka pembicaraan. Mazraoui, sama seperti pada pertandingan pertama di Piala Dunia melawan Brasil, masuk dalam starting line-up Maroko.

“Kenneth, kamu pasti setuju denganku bahwa dia sebenarnya tidak pernah mendapat pengakuan yang pantas dia dapatkan, kan?” tanya Afellay. “Di Ajax, dia juga sudah menjadi pemain yang cukup mumpuni. Dan sekarang di Manchester United, dia menjadi pemain yang sangat dihargai.”

Pembawa acara Sjoerd van Ramshorst kemudian menyatakan bahwa Mazraoui juga ‘sangat dipuji’ di Ajax. “Yah, di Ajax sebenarnya tidak selalu begitu,” jawab Afellay. “Di sana ada juga pemain seperti Frenkie dan Tadic, sehingga dia agak tersisihkan. Tapi saat itu dia sudah bagus.”

Meski begitu, Afellay terkesan dengan perkembangan yang dialami Mazraoui dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau dengar pelatihnya, Michael Carrick, cara dia membicarakan Mazraoui… Tapi kamu juga bisa melihatnya dari penampilannya di lapangan.”

“Di Ajax, saya sempat menjadi pelatih tim muda, dan dia pemain muda, dan saat itu Mazraoui berada di peringkat ke-13 atau ke-14 di tim A1,” sambung Perez. “Jika situasinya tidak terlalu krusial, dia akan dimasukkan. Makanya, menurut saya itu semakin mengagumkan ketika melihat pemain seperti itu bisa berkembang pesat. Bek kiri tentu saja bukan posisi aslinya, tapi cara dia mengatasinya… Luar biasa.”

Berkat kemenangan atas Skotlandia, Maroko kini sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Tim asuhan pelatih kepala Mohamed Ouahbi akan memainkan pertandingan terakhir fase grup melawan Haiti, di mana mereka bahkan bisa merebut posisi juara grup.