Bintang Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, mengalami robekan otot paha belakang dalam laga melawan Bayern München

Achraf Hakimi mengalami robekan pada otot paha belakangnya, demikian dilaporkan RMC Sport pada Rabu. Pemain asal Maroko itu terlihat mengalami masalah pada paha belakangnya pada Selasa, namun tetap bermain hingga akhir dalam laga krusial Liga Champions melawan Bayern München.

Hakimi mengalami cedera tersebut saat berebut bola dan langsung memegang paha belakangnya. Pemain Sepak Bola Afrika Terbaik Tahun Ini itu sepertinya akan diganti, tetapi akhirnya tetap bertahan dan menyelesaikan pertandingan.

Karena Hakimi menyelesaikan pertandingan, media Prancis berspekulasi apakah ini mungkin hanya kram atau regangan ringan. Kenyataannya ternyata lebih serius dengan adanya robekan pada hamstringnya.

Hakimi pasti akan absen pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern. RMC Sport juga melaporkan bahwa bek kanan tersebut 'seharusnya bisa kembali bermain' pada final Liga Champions yang dijadwalkan pada 30 Mei.

“Saat ini, partisipasinya di Piala Dunia tidak terancam,” kata media tersebut menenangkan masyarakat Maroko dan pelatih nasional Mohamed Ouahbi. Namun, ada kekhawatiran: jika kondisinya memburuk, ia mungkin harus melewatkan (awal) Piala Dunia.

Hakimi diperkirakan akan digantikan oleh Warren Zaïre-Emery di Munich pekan depan, sehingga membuka satu slot di lini tengah Paris Saint-Germain. Tim asuhan pelatih Luis Enrique saat itu akan mempertahankan keunggulan 5-4.

Ada kabar baik mengenai Nuno Mendes. Keluhan fisik pemain asal Portugal itu, yang diganti pada menit ke-84, ternyata tidak terlalu parah. Mendes pun diperkirakan akan tampil sebagai starter pada Rabu pekan depan.