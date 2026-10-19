Gelandang Paris Saint-Germain asal Portugal, Vitinha, menegaskan bahwa ia tidak takut menghadapi bintang Barcelona, Lamine Yamal, dalam laga kedua tim pada hari Selasa besok dalam ajang Liga Champions Eropa.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Vitinha dalam konferensi pers jelang pertandingan, di mana ia berkata, "Yamal adalah salah satu pemain terbaik, dan apa yang ia tampilkan saat ini sungguh luar biasa. Ia pemain yang istimewa, tetapi kami tidak takut kepadanya."

Ia menambahkan, "Tidak adil jika pembicaraan hanya terbatas pada Lamine Yamal saja ketika kita berbicara tentang Barcelona, karena tim Katalan itu memiliki sejumlah besar pemain istimewa."

Ia melanjutkan, "Terlalu dini untuk mengatakan bahwa laga besok adalah final yang datang lebih awal. Situasi saat ini tidak akan sama dengan situasi pada bulan Mei, tetapi kami selalu menghadapi pertandingan besar."

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Vitinha menekankan, "Paris dan Barcelona termasuk di antara tim terbaik di Eropa, dan saya rasa Bayern Munich juga bergabung bersama mereka. Selalu ada keinginan untuk memainkan pertandingan-pertandingan semacam ini."

Mengenai kondisi Kvaratskhelia, ia berkomentar, "Selalu ada masa naik dan turun bagi semua orang. Apa yang terjadi pada satu atau dua pemain tidak akan berlangsung sepanjang musim. Saya berharap kami semua berada dalam performa terbaik besok."

Ia menyoroti, "Bagaimana cara menghentikan lini tengah Barcelona? Kita akan lihat apa yang akan terjadi, tetapi kami harus tampil istimewa karena mereka akan menekan kami. Kami telah tampil bagus menghadapi Manchester City pada babak pertama."

Ia menambahkan, "Kita akan melihat tim mana yang mampu menguasai pertandingan dengan lebih dominan. Namun, kita menghadapi dua tim yang masing-masing ingin memaksakan penguasaan atas jalannya permainan, dan itu merupakan hal yang sulit ketika kedua tim merupakan tim dengan tekanan tinggi."

Ia menegaskan, "Ousmane Dembele telah menjadi kapten tim sejak lama. Dalam pertandingan-pertandingan semacam ini, ia membuat kami lebih kuat berkat apa yang ia tampilkan, karena ia adalah pemain yang unik. Kami semua tahu apa yang mampu ia lakukan."

Vitinha menambahkan, "Saya masih bisa berkembang dan membaik, seperti yang selalu dikatakan pelatih saya Luis Enrique kepada saya, tetapi saya sudah banyak berkembang, dan saya bangga dengan apa yang kami tampilkan di Paris. Ini adalah musim kelima saya di sini, dan saya berharap kami terus seperti ini, serta terus meraih kemenangan."

Mengenai Ballon d'Or, ia berkomentar, "Saya melihat Harry Kane, Mbappe, Yamal, dan Olise layak bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, tetapi saya rasa memberikannya kepada salah satu pemain Paris akan menjadi pilihan yang paling adil."