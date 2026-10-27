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Pelatih kepala Bosnia dan Herzegovina Sergej Barbarez resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk dua pertandingan UEFA Nations League melawan Swedia dan Rumania pada November ini. Kembalinya bek Newcastle United Amar Dedic menjadi sorotan dalam pemilihan skuad tersebut. Ia diperkirakan akan memainkan peran penting di lini pertahanan Bosnia dan Herzegovina.

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Kembalinya Dedic jadi dorongan besar bagi pertahanan

Masuknya Dedic ke dalam skuad menjadi kabar penting setelah kondisi kebugarannya sempat diragukan. Bek sayap itu sebelumnya absen pada jeda internasional September dan Oktober akibat masalah otot hamstring yang berulang, yang kemudian memicu ketegangan antara klub dan tim nasional. Kekhawatiran itu mencapai puncaknya ketika masalah tersebut kambuh dalam pertandingan Liga Primer melawan Leeds United, sehingga ia harus menepi cukup lama pada awal musim.

Kembalinya Dedic bersama Sead Kolasinac dari Atalanta memberi Barbarez pilihan berpengalaman di lini pertahanan. Barisan belakang juga dihuni pemain muda Leeds United Tarik Muharemovic dan Nikola Katic dari Schalke, sementara staf pelatih berupaya membangun unit tangguh yang mampu meredam ancaman serangan Swedia. Persaingan memperebutkan tempat di sebelas pemain utama tetap ketat, dengan sepuluh bek masuk dalam daftar 26 pemain.

Barbarez utamakan kesinambungan untuk laga November

Barbarez memilih perpaduan pemain berpengalaman dan talenta yang tengah berkembang. Bosnia dijadwalkan bertandang ke Solna untuk menghadapi Swedia pada 14 November, lalu menjamu Rumania di Zenica tiga hari kemudian. Menjelang kedua pertandingan itu, pelatih tim nasional tersebut berfokus menjaga momentum yang dibangun dalam beberapa jeda internasional terakhir. Barbarez menyatakan keyakinan besar terhadap perkembangan skuadnya saat ini, seraya menilai empat pertandingan sebelumnya telah memberikan banyak bukti kemajuan taktik dan ketangguhan mental.

"Empat pertandingan sebelumnya memberi kami banyak alasan untuk puas. Kami melihat tim yang percaya pada diri sendiri, berjuang, dan tahu apa yang mereka inginkan di lapangan," kata Barbarez kepada NFSBiH. "Perjalanan kami berlanjut, tetapi kami tidak melupakan tujuan kami, yang terus kami pegang teguh, yaitu meraih posisi terbaik dalam undian kualifikasi Kejuaraan Eropa. Tujuan utama kami juga lolos ke turnamen besar mendatang."

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"Energi dan pendekatan kami tidak pernah diragukan; itu menjadi salah satu kekuatan terbesar kami sejak kami bersama. Jika hal itu tetap berada pada level seperti sejauh ini, kami punya peluang sangat bagus untuk menentukan hasil pertandingan mendatang sesuai keinginan kami, yakni berusaha memenangkannya."

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Stabilitas lini tengah dan talenta Juventus masuk skuad

Di lini tengah, Barbarez mengandalkan konsistensi Benjamin Tahirovic dari Genk dan Armin Gigovic dari BSC Young Boys. Skuad ini juga mendapat tambahan kekuatan dari pemain muda Juventus Kerim Alajbegovic, setelah kekhawatiran baru-baru ini terkait kondisi pinggulnya di Turin ternyata tidak serius. Masuknya para pemain dengan kemampuan teknik tersebut mengisyaratkan keinginan untuk menguasai bola di Zenica, tempat Bosnia secara historis tampil baik di bawah tekanan.

Ivan Sunjic dan Esmir Bajraktarevic dari PSV Eindhoven melengkapi kelompok gelandang, menghadirkan perpaduan kemampuan melindungi lini pertahanan dan kreativitas. Barbarez menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap lolos ke turnamen besar. Ia memandang kelompok gelandang ini penting untuk menerapkan visi taktiknya di lapangan sepanjang kiprah di Nations League.

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Bintang Stuttgart Demirovic pimpin lini serang

Di lini depan, penyerang VfB Stuttgart Ermedin Demirovic akan memimpin serangan sebagai ancaman gol utama. Ia didampingi Haris Tabakovic dari RB Salzburg dan penyerang Sint-Truiden Samed Bazdar, sehingga Bosnia memiliki beberapa tipe penyerang untuk menghadapi beragam skema pertahanan. Jovo Lukic dan Matej Deket menambah kedalaman skuad, memastikan Barbarez memiliki fleksibilitas taktik jika pertandingan menuntut pendekatan yang lebih langsung pada fase akhir.

Dengan skuad kini telah ditetapkan, perhatian beralih ke pemusatan latihan di Sarajevo sebelum tim berangkat ke Swedia. Bosnia saat ini berupaya menemukan ketajaman penyelesaian akhir agar penampilan kompetitif mereka berbuah poin maksimal.