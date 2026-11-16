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Bek Nashville SC Maxwell Woledzi resmi dinobatkan sebagai Bek Terbaik MLS 2026 setelah menjalani musim debut bersejarah di Amerika Serikat. Bek tengah asal Ghana itu berperan penting dalam lini belakang yang mencetak rekor baru di liga dalam efisiensi pertahanan.

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Dominasi bersejarah bek asal Ghana

Nashville SC sekali lagi membuktikan diri sebagai tolok ukur perekrutan pemain bertahan di Major League Soccer. Maxwell Woledzi, yang baru tiba di Tennessee menjelang musim 2026, diumumkan sebagai Bek Terbaik MLS. Pemain berusia 25 tahun itu tampil paling menonjol pada musim ketika Nashville merebut Supporters' Shield dengan raihan 77 poin yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pemain asal Ghana tersebut menjadi pemain ketiga dalam sejarah klub yang meraih penghargaan individu ini, menyusul pemain tim nasional Amerika Serikat Walker Zimmerman, yang memenanginya dua kali berturut-turut pada 2020 dan 2021.

Pengaruh Woledzi langsung terasa dan sangat besar. Ia menjadi starter dalam 33 dari 34 pertandingan musim reguler dan bermain selama 2.981 menit. Kehadirannya membantu Nashville mencetak rekor liga baru untuk jumlah kebobolan paling sedikit dalam semusim yang terdiri dari 34 pertandingan, dengan hanya 25 gol bersarang di gawang mereka. Selain itu, klub menyamai rekor nirbobol terbanyak dalam satu tahun, yakni 17 pertandingan. Dominasi tersebut tercermin dalam pemungutan suara penghargaan: Nashville mencatat pencapaian langka dengan menempatkan ketiga finalisnya, sementara Jeisson Palacios dan Andy Najar masing-masing finis di posisi kedua dan ketiga di belakang rekan setim mereka.

Manajer umum Mike Jacobs segera memuji pengaruh pemain baru itu, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Maxwell memainkan peran yang begitu penting di jantung pertahanan kami di lapangan dan di ruang ganti kami di luar lapangan," jelas Jacobs dalam pernyataan yang dirilis MLS Communications. "Dia pemuda yang luar biasa, dan saya sangat senang untuknya."

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Statistik gemilang dan kontribusi penentu kemenangan

Statistik di balik musim Woledzi yang berbuah penghargaan ini mencengangkan, terutama bagi pemain yang sedang beradaptasi dengan liga baru. Ia memimpin seluruh pemain Nashville dalam jumlah sapuan dengan 44 kali dan menunjukkan penguasaan bola yang kuat dengan menuntaskan 2.100 umpan. Yang mungkin paling mengesankan, ia menjadi satu-satunya pemain di seluruh liga yang menutup musim 2026 dengan akurasi umpan setidaknya 94 persen setelah mencoba lebih dari 2.000 umpan. Kemampuannya dalam duel udara juga terlihat jelas: ia menempati peringkat ketiga di tim dengan 80 kemenangan duel udara, menghadirkan kekuatan fisik yang sulit diatasi para penyerang MLS.

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Di luar tugas bertahannya, mantan pemain Fredrikstad FK itu juga menunjukkan kemampuan mencetak gol penting. Kedua golnya di liga musim ini menjadi penentu kemenangan, termasuk gol dramatis pada masa tambahan waktu melawan Red Bull New York pada Agustus. Keserbabisaannya kembali terlihat saat ia tampil sebagai pemain pengganti, sesuatu yang jarang terjadi, melawan D.C. United pada Mei. Dalam laga itu, ia menyumbang assist yang menyelamatkan hasil imbang. Pelatih kepala B.J. Callaghan mengatakan etos kerja bek tersebut telah mengangkat performa seluruh skuad sejak kedatangannya. "Maxwell sangat bangga dengan tugas bertahannya, dan energi yang ia bawa ke dalam tim menular kepada yang lain," kata Callaghan. "Kami ingin menjadi tim yang sulit dihadapi, dan ia telah membantu menetapkan standar itu. Pengaruhnya melampaui penampilannya sendiri berkat kemampuannya membuat semua orang di sekitarnya menjadi lebih baik."

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Dari Norwegia menuju ketenaran di MLS

Keberhasilan Woledzi mencapai puncak sepakbola Amerika datang setelah periode sukses di Eropa. Sebelum pindah ke Nashville, ia merupakan sosok penting di Eliteserien Norwegia. Ia menjalani 2024 yang sarat prestasi bersama Fredrikstad FK, menjuarai Piala Norwegia dan masuk dalam Tim Terbaik liga. Kiprahnya berlanjut pada 2025, ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Fredrikstad FK. Pengalaman itu jelas mempersiapkannya menghadapi beratnya musim reguler MLS dan tekanan dalam persaingan memperebutkan Supporters' Shield.

Bek tengah asal Ghana itu juga bergabung dengan daftar elite pemain Afrika yang mendapat pengakuan dari liga. Ia menjadi pemain Afrika kedua yang memenangi penghargaan Bek Terbaik, setelah Steven Moreira meraihnya pada 2024.

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Kegiatan filantropi dan jalan menuju babak play-off

Meski Woledzi telah menjadi bintang di Nashville, ia tetap memiliki ikatan erat dengan kampung halamannya di Nima, Ghana. Pada 2018, ia mendirikan Maxwell Woledzi Foundation dan meluncurkan The Hijab Project.

Setelah mengamankan penghargaan individu, fokus Woledzi kini beralih ke babak pascamusim. Nashville SC dijadwalkan memulai perjuangan memperebutkan MLS Cup di GEODIS Park pada 22 November. Mereka akan menghadapi Orlando City SC atau FC Cincinnati di semifinal Wilayah Timur.