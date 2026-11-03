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Pelatih kepala Skotlandia Sebastien Pocognoli mendapat suntikan kekuatan penting menjelang jeda internasional terakhir tahun ini setelah sejumlah pemain bintang andalan kembali. Gelandang tangguh Scott McTominay masuk dalam skuad berisi 26 pemain untuk dua laga Nations League mendatang.

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McTominay kembali setelah menjalani prosedur jantung

Kabar terpenting bagi suporter Skotlandia adalah masuknya McTominay ke dalam skuad. Ia kembali membela tim nasional setelah berhasil menjalani prosedur jantung. Gelandang Napoli itu dengan cepat kembali menunjukkan performa terbaiknya di Italia dan tampak tidak kehilangan sentuhan saat Skotlandia bersiap menghadapi dua pertandingan yang akan menentukan posisi mereka dalam kampanye UEFA Nations League kali ini. Kehadirannya menambah kekuatan fisik dan ancaman gol yang sangat dibutuhkan di lini tengah. McTominay sudah mencetak empat gol dalam tujuh penampilan sejak pulih, menegaskan betapa pentingnya ia bagi tim nasional.

Turut kembali ke skuad bersama McTominay adalah penyerang Torino, Che Adams, yang absen dari pemusatan tim sebelumnya karena cedera otot adduktor. Adams tampil mengesankan di Serie A, dan kembalinya dia memberi Pocognoli lebih banyak opsi di sepertiga akhir lapangan. Sang pelatih kepala berharap Adams memimpin lini depan dengan intensitas yang sama seperti yang ia tunjukkan di Italia, terutama mengingat pentingnya laga kandang mendatang melawan Makedonia Utara dan lawatan ke Swiss.

Robertson memburu rekor Dalglish

Meski para pemain yang kembali menjadi sorotan utama, kapten Andy Robertson berada di ambang sejarah. Bek sayap Tottenham Hotspur itu baru-baru ini mencapai tonggak 101 penampilan bersama tim nasional, menyamai legenda Sir Kenny Dalglish sebagai pemain pria kedua yang mencapainya. Jika Robertson tampil dalam kedua pertandingan pada periode internasional ini, jumlah penampilannya akan menjadi 103 dan ia resmi menjadi pemain pria dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Skotlandia.

Kepemimpinan Robertson akan diuji saat Skotlandia menempuh jalan sulit di Liga B. Saat ini, tim tersebut berada dalam posisi yang hampir pasti menuntut dua kemenangan untuk mengamankan tempat di play-off promosi. Selain dia, Ryan Christie dari AFC Bournemouth juga mendekati pencapaian pribadi. Gelandang itu akan mencatat penampilan ke-75 bersama tim nasional jika bermain dalam salah satu dari dua pertandingan yang dijadwalkan bulan ini.

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Wajah baru dan sejumlah pemain absen

Pocognoli sebagian besar mempertahankan kelompok pemain yang tampil pada rangkaian pertandingan sebelumnya, tetapi ia memasukkan satu wajah baru ke skuad senior. James Penrice mendapat kesempatan berkat penampilan serbabisa bersama Rangers, ketika ia bermain di lini belakang maupun di berbagai posisi lini tengah. Kehadirannya memberi fleksibilitas taktis bagi staf pelatih yang ingin menemukan keseimbangan tepat antara kekokohan pertahanan dan kreativitas menyerang.

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Namun, skuad ini juga kehilangan sejumlah pemain. Andalan lini pertahanan Scott McKenna dan gelandang berpengalaman Kenny McLean sama-sama absen karena cedera. Kieran Tierney, yang kembali ke skuad, diharapkan membantu mengisi kekosongan tersebut. Skuad kini berisi 26 pemain, sedikit berkurang dari 28 pemain yang dipanggil sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Scottish FA.

Skenario promosi di Nations League

Target Skotlandia jelas, tetapi tidak mudah. Setelah meraih hasil beragam pada periode internasional sebelumnya, termasuk kemenangan atas Makedonia Utara tetapi juga kekalahan kandang yang mengecewakan dari Slovenia, mereka berada di bawah tekanan untuk tampil baik. Setidaknya empat poin kemungkinan diperlukan agar peluang promosi ke Liga A tetap terbuka, sementara perolehan kurang dari itu bisa membuat mereka mencemaskan posisi di zona degradasi.

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Rintangan pertama adalah menghadapi Makedonia Utara di Barclays Hampden, tempat para suporter diharapkan memainkan peran besar. Setelah laga kandang itu, skuad akan bertandang untuk menghadapi tim Swiss yang kuat.

Daftar lengkap skuad Skotlandia

Penjaga gawang: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford).

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Bek: Luis Binks (Brondby IF), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Gelandang: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

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Penyerang: Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla).