Seperti dilaporkan surat kabar Inggris Mirror, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu mengincar Junior Kroupi dari AFC Bournemouth. Meski baru berusia 20 tahun, Kroupi sudah dikenal sebagai pemain serbabisa di Premier League.

Kroupi bisa bermain sebagai penyerang tengah, di kedua sisi sayap, maupun sebagai gelandang serang. Dengan merekrutnya, Bayern Munich bisa memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus.

Kroupi bukan hanya bisa menjadi pelapis Luis Diaz, yang bahkan ia sendiri inginkan pada musim panas, melainkan juga bisa menggantikan sementara pemain yang cedera panjang, yakni Ismael Saibari (tiga hingga empat bulan) dan Serge Gnabry (dua bulan). Selain itu, Jamal Musiala berulang kali absen sejak mengalami cedera parah di Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025. Setelah semuanya kembali bugar, Kroupi juga bisa menjadi alternatif lain bagi pelatih Vincent Kompany untuk menggantikan Harry Kane.

Max Eberl Kesampingkan Transfer Musim Dingin, tetapi Masih Buka Sedikit Peluang

Direktur olahraga Max Eberl, sebelum berangkat ke Madrid untuk laga tandang Liga Champions melawan Atletico pada Senin, kembali menegaskan bahwa tidak ada rencana mendatangkan pemain pada bursa transfer musim dingin, meski kondisi skuad sedang sulit. "Untuk saat ini, tidak. Kami memiliki skuad yang ada dan sangat puas dengannya," katanya. Namun, pria berusia 53 tahun itu masih membuka sedikit peluang. "Kami harus mencermati situasinya. Kami memantau pasar, kami memikirkannya, tetapi untuk saat ini tidak ada rencana yang dibuat terburu-buru," tegasnya.

Menurut Sky , Bayern ingin mencari tambahan kekuatan di lini serang paling lambat pada musim panas. Karena itu, mereka sudah mulai menjajaki pasar transfer. Sesuai dugaan, fokusnya adalah pemain sayap kiri.

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Transfer Kroupi? Ada Beberapa Hambatan

Berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi, bukan tidak mungkin Kroupi menjadi target transfer utama pada musim panas. Namun, menurut Mirror, Bayern harus menghadapi persaingan ketat. FC Arsenal dan PSG kabarnya juga sudah mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya. Tuntutan harga dari Bournemouth pun bisa menjadi kendala.

Ketika Kroupi dikaitkan dengan Tottenham Hotspur pada musim panas, angka €120 juta disebut sebagai patokan harga. Klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu tentu tidak akan mengeluarkan dana sebesar itu. Pemain muda asal Prancis tersebut, yang mencetak 13 gol dalam 33 pertandingan liga musim lalu, masih terikat kontrak dengan Bournemouth hingga 2030.

Sementara itu, Kroupi nyaris belum mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya musim ini. Setelah mengalami cedera kaki yang berkepanjangan, ia baru tampil dua kali, keduanya dalam waktu singkat. Pada akhir pekan, ia menyumbang satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Leeds United.