Salah satu bintang muda Maroko yang tengah menanjak menjadi kandidat untuk menjalani petualangan baru di Liga Portugal, setelah menarik perhatian Porto pada bursa transfer musim panas ini, menyusul penampilan mengesankan yang ia tunjukkan bersama timnya pada musim lalu.

Situs "El Botola" asal Maroko menyebutkan, mengutip laporan media Belgia, bahwa Porto memantau bek kanan muda Maroko, Ali Maamar, pemain klub Belgia Anderlecht yang berusia 21 tahun, untuk kemungkinan merekrutnya. Namun, klub Portugal itu hingga kini belum mengajukan tawaran resmi apa pun kepada Anderlecht, dan hanya memasukkan pemain tersebut ke dalam daftar nama kandidat untuk memperkuat sisi kanan.

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Di sisi lain, Anderlecht bersikeras mempertahankan pemainnya, terutama di tengah kekurangan yang dialami tim di posisi bek kanan, setelah cedera yang menimpa Killian Sardella dan Elias Camara, yang membuat Maamar menjadi salah satu tumpuan utama dalam perhitungan staf teknis.

Maamar merupakan jebolan akademi Anderlecht, dan telah tampil dalam 54 pertandingan bersama tim utama hingga saat ini, sejak penampilan perdananya pada 12 Januari 2025, dalam pertandingan Liga Belgia melawan Club Brugge.

Maamar juga menjadi bagian dari skuad timnas Maroko U-20, yang menjuarai Piala Dunia terakhir di Cile tahun lalu.