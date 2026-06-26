Ayyoub Bouaddi kemungkinan akan melakukan transfer kelas atas musim panas ini. Pemain asal Maroko yang menjadi sorotan di Piala Dunia ini sedang menjadi incaran serius Manchester City, demikian dilaporkan pakar Transfermarkt, Matteo Moretto.

Setelah menjalani musim yang gemilang bersama klubnya, Lille OSC, Bouaddi kini membuktikan potensinya di Piala Dunia. Gelandang berusia 18 tahun ini mendapat pujian luas, terutama setelah pertandingan melawan Brasil.

Klub-klub top internasional telah lama memantau perkembangan Bouaddi, dan Manchester City kini memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Menurut Moretto, pembicaraan dengan Lille—di mana pemain berkaki kanan ini terikat kontrak hingga pertengahan 2029—telah dimulai.

Transfermarkt memperkirakan nilai pasar Bouaddi sebesar lima puluh juta euro, namun dengan kariernya yang sedang menanjak, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk meyakinkan Lille. The Athletic melaporkan pekan ini bahwa klub asal Prancis Utara tersebut telah menetapkan harga yang diminta sebesar delapan puluh juta euro.

Beberapa minggu lalu, pakar transfer Fabrizio Romano mengumumkan bahwa klub-klub papan atas lainnya juga mengincar tanda tangan Bouaddi: Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Arsenal.

Semua klub tersebut kini terancam dikalahkan oleh Manchester City, meskipun keinginan dan preferensi Bouaddi sendiri masih belum diketahui. The Citizens siap melakukan segala cara untuk mengungguli para pesaingnya.

Bouaddi saat ini fokus pada pertandingan melawan tim nasional Belanda pada Senin malam hingga Selasa dini hari (03:00). Sementara itu, Manchester City berharap dapat merekrut tidak hanya Bouaddi, tetapi juga Elliot Anderson. Transfer tersebut hampir pasti akan terwujud.