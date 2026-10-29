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Pemain muda sensasional Liverpool, Rio Ngumoha, kini mengalihkan fokusnya ke laga Liga Primer mendatang melawan Arsenal setelah meraih kemenangan dalam pertandingan penting di Anfield. Liverpool memastikan tempat di perempat final Piala Carabao setelah mengalahkan Chelsea lewat adu penalti yang menegangkan pada Rabu malam.

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Perjuangan di Anfield pastikan Liverpool lolos

Atmosfer di Anfield memuncak ketika Liverpool berhasil mengatasi Chelsea dalam duel putaran keempat yang melelahkan dan harus ditentukan lewat adu penalti. Setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam waktu normal, Liverpool tetap tenang dan memenangi adu penalti 6-5. Hasil yang diraih dengan susah payah di bawah sorot lampu stadion ini menjadi pencapaian penting di tengah momentum positif klub.

Kemenangan dramatis tersebut memperpanjang rentetan kemenangan Liverpool menjadi lima pertandingan di semua kompetisi. Setelah menyingkirkan tim asal London itu, klub raksasa Merseyside tersebut akan menjamu AFC Bournemouth di perempat-final pada pertengahan Desember. Mengenang suasana di ruang ganti setelah peluit akhir, bintang muda Rio Ngumoha mengungkapkan kegembiraan seluruh anggota tim. "Semua pemain sangat antusias," kata Ngumoha kepada Sky Sports. "Menurut saya, ini pertandingan yang bagus. Kami bermain baik, berjuang keras, dan meraih hasil yang luar biasa. Kami senang bisa lolos ke perempat-final."

Kepercayaan diri meningkat jelang laga melawan Arsenal

Ngumoha, yang menjadi salah satu pemain muda paling banyak dibicarakan di klub, meyakini performa tim belakangan ini telah menumbuhkan mentalitas tanpa rasa takut. Pemain berusia 18 tahun itu menjelaskan bahwa skuadnya sangat percaya diri menjelang laga penting di papan atas klasemen akhir pekan ini. Fokus tim pun telah beralih dari merayakan kemenangan di ajang piala ke tuntutan taktis dalam persaingan gelar Liga Primer.

Berbicara tentang tingginya semangat tim di AXA Training Centre, pemain sayap itu mengatakan bahwa tim berharap tampil baik setiap kali turun ke lapangan. "Semangat kami sangat tinggi. Kami menghadapi setiap pertandingan dengan keyakinan bahwa kami bisa menyuguhkan permainan menarik bagi para suporter sekaligus membawa pulang tiga poin. Sekarang fokus kami adalah pertandingan besar melawan Arsenal pada Minggu," tambahnya.

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Kepercayaan kepada generasi berikutnya

Andoni Iraola menunjukkan kepercayaan besar pada kedalaman skuadnya untuk laga melawan Chelsea dengan melakukan tujuh perubahan dari tim yang sebelumnya menghadapi tim asuhan Xabi Alonso. Ngumoha tampil sebagai starter untuk keenam kalinya musim ini, bersama sejumlah lulusan akademi lain seperti Trey Nyoni, Lewis Koumas, dan James McConnell. Rotasi tersebut terbukti berhasil karena susunan pemain muda itu mampu mengimbangi para pemain berpengalaman Chelsea sepanjang pertandingan.

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Ngumoha menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh manajer asal Basque tersebut dan staf pelatihnya. Ia juga memuji kesempatan yang memungkinkan para pemain remaja memberi dampak dalam pertandingan tim utama. "Saya sangat berterima kasih kepada manajer dan staf pelatih," katanya. "Mereka tidak hanya menaruh kepercayaan kepada saya, tetapi juga kepada Trey, Koumas, dan James McConnell hari ini. Kami menunjukkan kepada manajer alasan dia memercayai kami."

Menjaga kebiasaan menang

Menjelang lawatan ke London Utara, Liverpool tetap berfokus mempertahankan standar tinggi tanpa terlena. Ngumoha sangat menyadari bahwa meski kemenangan terasa begitu menyenangkan, Liga Primer menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat. Pertemuan dengan Arsenal dipandang luas sebagai ujian untuk mengukur kelayakan Liverpool bersaing memperebutkan gelar musim ini.

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Ngumoha menekankan pentingnya tetap rendah hati meski tim meraih serangkaian kemenangan. "Menurut saya, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada memenangi pertandingan, lalu terus menang lagi dan lagi. Kepercayaan diri kami tinggi, tetapi kami tidak boleh terlalu terlena," pungkasnya.