Bintang muda Ilai Grootfaam (Feyenoord) melontarkan sindiran kepada mantan klubnya, Ajax: 'Saya hanya membuat satu pilihan...'

Ilai Grootfaam kembali menghebohkan media sosial melalui Instagram. Bakat muda unggulan asal Zeeland ini, yang sering melontarkan sindiran ke arah klub lamanya Ajax, merayakan gelar juara nasional bersama Feyenoord U-17 pada hari Selasa.

Feyenoord U-17 menjadi juara Belanda untuk ketiga kalinya berturut-turut pada hari Selasa. Grootfaam yang berusia enam belas tahun mencetak satu gol dan satu assist dalam pertandingan perebutan gelar juara melawan Sparta (menang 4-1).

Setelah pertandingan, Grootfaam mengumumkan postingan berikutnya melalui Instagram Stories. Rekan setimnya, Adam dos Santos Sebastião, yang sebelumnya dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Ajax, menambahkan komentar. “Hahahaha, tolong diam sebentar, pihak lain!” Ajax U-17 saat ini berada di peringkat keenam yang mengecewakan.

Pada hari Rabu, postingan yang dimaksud dari Grootfaam pun muncul. “Saya membuat satu pilihan dan langsung berubah menjadi juara,” tulis gelandang tersebut pada rangkaian fotonya. Sejumlah pendukung Ajax yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar.

Grootfaam sudah beberapa kali mengejek klub lamanya melalui Instagram. Dia juga melepas bajunya setelah mencetak gol melawan tim asal Amsterdam itu. Di kalangan penggemar Feyenoord di X, Grootfaam pun menjadi populer. “Kami punya Noa Lang kami sendiri.”

Grootfaam yang masih sangat muda berkembang pesat sejak pindah ke Feyenoord. Klub asal Rotterdam itu memberinya kontrak baru hanya setengah tahun setelah kepindahannya yang kontroversial dari Ajax.

Sebagai puncaknya, Grootfaam baru-baru ini melakukan debutnya di tim utama. Saat melawan FC Groningen (menang 3-1), ia menjadi pemain Feyenoord termuda sepanjang sejarah pada usia 16 tahun dan 41 hari.