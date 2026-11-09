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Bintang muda Fulham, Josh King, mengungkap bagaimana ia dengan cepat beradaptasi di tim senior Inggris. Ia menyebut megabintang Real Madrid, Jude Bellingham, sebagai sosok penting dalam perkembangannya. Gelandang berusia 19 tahun itu secara mengejutkan masuk dalam skuad terbaru Thomas Tuchel saat Inggris bersiap menghadapi laga-laga krusial di Liga Negara UEFA melawan Kroasia dan Spanyol.

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Bellingham tampil sebagai mentor

Kemunculan King menjadi salah satu kisah paling menonjol di Premier League musim ini, dan perkembangannya kini mendapat pengakuan resmi di level internasional. Remaja Fulham itu sempat merasakan suasana tim senior dalam pemusatan latihan jelang Piala Dunia di Florida awal tahun ini, tetapi pemanggilannya untuk dua laga Liga Negara mendatang merupakan panggilan pertamanya untuk pertandingan kompetitif. Selama bergabung dengan skuad, King mendapat dukungan dari sejumlah nama terbesar dalam sepakbola dunia.

Mengenang pengalamannya di pemusatan latihan tim nasional, gelandang serbabisa itu menyoroti pengaruh para pemain senior England. "Ada banyak orang yang menjadi tempat saya belajar [di pemusatan latihan jelang Piala Dunia]. Jude sangat berarti bagi saya. Dia membimbing saya dan berusaha membuat saya merasa diterima. Ada banyak pemain yang seperti itu. Harry Kane juga. Dia benar-benar membuat saya merasa diterima dan berusaha membantu saya selama berada di sana," kata King, seperti dikutip The Evening Standard.

Lulusan akademi Fulham itu juga memuji budaya yang terbangun di ruang ganti England. Menurutnya, kekuatan skuad tidak hanya terletak pada kemampuan teknis para pemainnya. "Ini menunjukkan hal baik yang telah dibangun England di sini. Semua orang adalah pribadi yang sangat baik, selain pemain yang bagus di lapangan," tambahnya. Pemain berusia 19 tahun itu tampaknya mampu menghadapi tekanan sebagai wajah baru di skuad.

Mewujudkan impian membela England

Bagi King, pekan ini menjadi puncak dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di Craven Cottage, tempat ia menjadi pemain reguler di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Gelandang itu sudah lama diprediksi akan meraih kesuksesan besar, tetapi panggilan ke tim senior tetap sangat berarti baginya. Ia mengungkapkan kebanggaannya setelah terpilih untuk laga melawan Kroasia pada Kamis dan Spanyol pada Minggu, yang dipandangnya sebagai tonggak penting dalam kariernya.

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"Bermain untuk England adalah impian saya. Jadi, bisa selangkah lebih dekat merupakan pencapaian luar biasa, sesuatu yang sudah lama saya perjuangkan," ujar King. Sikap rendah hati sang gelandang telah membuatnya mendapat apresiasi dari staf pelatih. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajer baru. "Saya berterima kasih kepada manajer karena telah memercayai saya," katanya.

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Fleksibilitas taktik di bawah Tuchel

Salah satu alasan utama King berhasil masuk dalam rencana Tuchel adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi. Pelatih asal Jerman itu telah menjajaki sejumlah opsi setelah pemeriksaan medis terhadap pemain lain seperti Cole Palmer, dan ia memandang King sebagai pemain yang bisa mengisi berbagai peran di sepertiga akhir lapangan. Dalam konferensi pers pada Jumat, Tuchel menyebut King sebagai kandidat untuk posisi sayap kanan, meski kecenderungan alaminya adalah bermain sebagai pengatur serangan di tengah.

King siap menyesuaikan permainannya dengan kebutuhan England saat tim memasuki era baru. "Saya senang bermain di posisi mana pun untuk manajer," kata King. "Saya harus menambahkan aspek lain ke permainan saya. Di posisi yang lebih melebar, Anda mungkin harus membantu pertahanan atau berlari ke belakang garis pertahanan lawan. Saya mampu bermain di banyak posisi berbeda, dan itu mungkin salah satu alasan saya berada di sini."

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Pekan penentu bagi England

Menjelang dimulainya periode pertandingan internasional yang sangat dinantikan, King menantikan kesempatan untuk akhirnya mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim senior England di bawah arahan taktik Tuchel. Pertandingan mendatang menjadi momen penting bagi skuad yang bersiap menghadapi akhir krusial kiprah mereka di Liga Negara melalui dua laga terakhir fase grup.

Tim tersebut lebih dulu akan diuntungkan dengan bermain di kandang saat menjamu Kroasia, lawan yang tangguh, pada Kamis mendatang. Setelah ujian pertama itu, skuad Tuchel akan menghadapi laga tandang yang sangat berat. Mereka akan bertandang ke ibu kota Spanyol, Madrid, pada Minggu untuk menghadapi juara dunia bertahan, Spanyol, dalam laga yang menjanjikan akhir mendebarkan bagi fase grup mereka di turnamen tersebut.