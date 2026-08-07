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Bintang muda Brasil yang tengah menanjak mencetak hat-trick di depan pandangan pemandu bakat Arsenal dan Manchester United

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Perebutan Antar-Klub Inggris untuk Bintang Muda Selecao

Manchester United dan Arsenal mengirim pemandu bakat untuk memantau permata Brasil di skuad klub Ukraina, Shakhtar Donetsk, dalam pertandingan yang menyaksikan pemain muda tersebut mencetak "hat-trick" yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa.

Pemain Brasil, Kaua Elias, yang berusia 20 tahun, mencetak 3 gol di babak kedua, dengan rincian satu gol lewat sundulan kepala, satu lagi dengan kaki kiri, dan gol ketiga dengan kaki kanan, untuk membawa Shakhtar Donetsk meraih kemenangan besar dengan skor (5-1) atas Kudrivka, dalam pertandingan yang digelar Senin lalu di kota Lviv, Ukraina.

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Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para pemandu bakat Arsenal dan Manchester United hadir di tribun untuk memantau Elias dari dekat, di saat AC Milan dari Italia dan Porto dari Portugal juga mengawasi perkembangan penyerang Brasil tersebut.

Pemain itu menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang komplet sepanjang pertandingan, karena ia mampu menggunakan kedua kaki, menjadi ancaman dalam duel bola udara, serta memiliki ketenangan dan ketegasan di dalam kotak penalti. Elias sebelumnya pernah membela timnas Brasil di berbagai kelompok usia, sementara Shakhtar menaksir nilainya sekitar 30 juta paun sterling.

Shakhtar kemungkinan besar tidak akan menurunkan tuntutan finansialnya seiring meningkatnya minat terhadap pemain tersebut, terlebih karena kontraknya dengan klub Ukraina itu berlaku hingga tahun 2029.

Sebaliknya, penyerang Brasil itu tidak keberatan pindah ke salah satu liga besar Eropa, jika menerima tawaran yang mencakup proyek olahraga yang sesuai untuk kariernya, menurut "The Sun".

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