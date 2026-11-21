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Barcelona resmi mengamankan masa depan jangka panjang bek muda Xavi Espart setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2030. Jebolan La Masia itu berkembang pesat di bawah Hansi Flick musim ini dan menjadi bagian penting dari skuad tim utama.

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Komitmen jangka panjang di Camp Nou

Pemain muda yang mencuri perhatian itu resmi menandatangani kontrak barunya di kantor Spotify Camp Nou pada Jumat. Didampingi presiden klub Joan Laporta, bek serbabisa tersebut mengesahkan perpanjangan kontrak yang telah disepakati pada Oktober , sehingga ia akan tetap menjadi pemain Barcelona selama beberapa musim ke depan. Perpanjangan ini menegaskan tekad raksasa Catalunya itu untuk melindungi talenta-talenta terbaik akademinya dari ketertarikan pihak luar.

Espart dengan cepat menjadi idola suporter. Ia mengenakan nomor punggung 12 dan membuktikan kemampuannya dalam berbagai peran taktis. Peralihannya dari kelompok usia muda ke tim senior berjalan mulus, dengan kemampuan teknik dan kecerdasan taktisnya menarik perhatian staf pelatih. Klub menjadikan perpanjangan kontrak ini sebagai prioritas untuk mengapresiasi perkembangannya yang pesat dan memperkuat perannya di tim utama, menyusul penampilan impresifnya sejak naik ke level profesional.

Espart terharu saat mewujudkan mimpi bersama Barcelona

Sejak bergabung sebagai pemain muda penuh harapan pada 2015, Espart menapaki jenjang pembinaan La Masia hingga akhirnya masuk skuad senior. Bagi sang bek, pencapaian itu bak kisah impian yang menjadi kenyataan. Tampak terharu dalam acara penandatanganan kontrak, pemilik baru nomor punggung 12 itu mengenang momen pribadi yang sangat berarti, buah dari kerja keras tanpa henti selama lebih dari satu dekade di Catalunya. Espart pun mengungkapkan dengan jelas perasaannya terhadap klub.

"Saya ingin menghabiskan seluruh karier saya di Barcelona. Mencapai titik ini sulit, tetapi bertahan di sini sama sulitnya. Impian saya adalah membangun karier di klub ini. Barcelona adalah klub hidup saya," kata Espart.

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Satu dekade berkembang di La Masia

Selama satu dekade, ia berkembang dari gelandang berbakat menjadi bek sayap modern yang serbabisa dan mampu berkontribusi dalam bertahan maupun menyerang. Kemampuan beradaptasi itu menjadi kunci keberhasilannya, memungkinkannya mengisi berbagai peran dalam skema taktis Hansi Flick pada musim debutnya. Debutnya bersama tim senior terjadi dalam pertandingan Eropa bertekanan tinggi pada Maret tahun ini, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga babak 16 besar Liga Champions di St. James’ Park.

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Musim ini, Espart meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi, terutama lewat penampilan menonjol di Paris saat ia mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa. Gol itu menyusul penyelesaian akhir yang klinis saat menghadapi Levante, menunjukkan kemampuannya membantu serangan secara efektif. Penampilannya selama pramusim meyakinkan Flick bahwa ia sudah siap. Sejak itu, Espart rutin masuk skuad pertandingan ketika dalam kondisi fit, sekaligus membenarkan besarnya kepercayaan sang pelatih terhadap potensinya.

Menatap masa depan cerah bersama Barcelona

Namun, laju pemain muda itu sempat terhenti akibat cedera yang dialaminya dalam pertandingan Clasico baru-baru ini. Cedera ini menjadi hambatan fisik besar pertama dalam karier mudanya, tetapi keputusan klub untuk merampungkan kontraknya saat ia menjalani pemulihan menunjukkan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan bahwa ia akan pulih.

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Meski baru-baru ini mengalami cedera, optimisme terhadap masa depan Espart tetap sangat tinggi saat ia bersiap menjalani karier panjang di Catalunya. Kontrak barunya yang berlaku hingga 2030 memberikan stabilitas bagi pemain dan klub, sehingga sang bek dapat sepenuhnya berfokus pada perkembangannya sebagai pesepakbola. Dengan kantor Spotify Camp Nou menjadi tempat penandatanganan kontrak tersebut, jelas bahwa klub memandangnya sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka.