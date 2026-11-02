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Pemain muda Barcelona, Brian Farinas, menyebut debutnya bersama tim utama sebagai terwujudnya impian seumur hidup setelah tampil menonjol dalam kemenangan 6-1 atas Deportivo Alaves. Pemain berusia 20 tahun itu dipasang Hansi Flick sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam peran bertahan yang tidak biasa baginya, membantu Barcelona kembali meraih kemenangan.

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Langsung menghadapi ujian berat

Barcelona bangkit dari dua kekalahan beruntun melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid dengan menghancurkan Alaves di Camp Nou. Flick terpaksa merombak susunan pemainnya di tengah krisis cedera parah di lini belakang dan memberikan debut di tim utama kepada Farinas yang berusia 20 tahun.

Biasanya bermain sebagai gelandang, lulusan La Masia itu ditempatkan sebagai bek kanan selama 90 menit penuh. Ia mengisi lini belakang darurat bersama Frenkie de Jong, yang bermain sebagai bek tengah sisi kiri, untuk membantu menstabilkan pertahanan dan mengamankan kemenangan penting.

‘Klub seumur hidup saya’

Berbicara kepada media resmi Barcelona setelah berpose untuk foto yang menjadi tradisi di luar akademi, Farinas tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pemain muda itu mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa karena akhirnya bisa menembus skuad utama.

“Saya sangat senang, sangat bangga dengan semua tahun yang telah saya habiskan untuk bekerja keras,” katanya. “Ini impian setiap anak. Bermain di divisi utama, bersama FC Barcelona, klub seumur hidup saya.”

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Meski mendapat tugas bermain dalam peran bertahan yang tidak biasa baginya, pemain asal Spanyol itu menerima tantangan dari pelatih kepalanya yang berasal dari Jerman. “Saya bermain di mana pun dia menempatkan saya,” tambahnya.

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Merasa nyaman berkat teman-teman

Bermain di posisi yang bukan posisi biasanya bisa saja membuat pemain yang baru menjalani debut itu kewalahan, dan ia mengaku sempat gugup pada awal pertandingan. Namun, mentalitasnya yang kuat dan dukungan dari rekan-rekan yang sudah dikenalnya segera membuatnya lebih tenang.

“Seiring berjalannya pertandingan, saya rasa saya adalah pemain dengan kepribadian yang cukup kuat. Sejujurnya, saya merasa nyaman,” jelas Farinas.

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Ia pun mengakui besarnya peran sesama lulusan akademi dalam membantunya beradaptasi dengan tim utama. “Mereka banyak membantu saya,” ungkapnya. “[Pau] Cubarsi, Rodri, Fermin [Lopez], dan Lamine [Yamal], yang semuanya berada di sisi lapangan yang sama dengan saya, memberi saya kepercayaan diri.”

Ujian di Liga Champions melawan Aston Villa

Flick kini harus memutuskan apakah akan memercayai Farinas di panggung terbesar Eropa saat Barcelona bersiap menjamu Aston Villa di Liga Champions pada Selasa. Raksasa Catalunya itu masih sangat kekurangan pemain bertahan.

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Dengan Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart semuanya harus menepi, sang pelatih mungkin sekali lagi tidak punya banyak pilihan. Farinas, yang kini mengenakan nomor punggung 4, bisa mempertahankan tempatnya di sisi kanan saat Barcelona berupaya melanjutkan momentum mereka di kompetisi domestik.