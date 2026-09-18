Bek muda Noahkai Banks memberikan pukulan telak bagi proyek timnas Amerika Serikat, setelah secara resmi memutuskan untuk tidak lagi membela Amerika Serikat dan memilih bermain dengan seragam timnas Jerman dalam kariernya di level internasional.

Federasi Sepak Bola Jerman, pada hari Jumat ini, mengumumkan keberhasilan mereka meyakinkan pemain yang sebelumnya sempat membela timnas junior Amerika Serikat untuk mengubah loyalitas sepak bolanya, dalam sebuah kesepakatan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi sepak bola Jerman.

Banks (19 tahun) memiliki kewarganegaraan ganda, karena ia adalah anak dari ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Amerika. Ia lahir di Pulau Hawaii, Amerika Serikat, namun kembali bersama keluarganya ke Jerman saat masih bayi, dan tumbuh besar di sana sejak saat itu, hingga bergabung dengan akademi klub Augsburg pada usia delapan tahun dan meniti jenjang di dalamnya hingga tim utama.

Bek muda ini sebelumnya mengenakan seragam Amerika Serikat di Piala Dunia U-17 pada 2023, bahkan ikut serta dalam pemusatan latihan bersama timnas utama Amerika Serikat pada September 2025, yang membuat keputusannya menjadi kejutan bagi tim pelatih yang dipimpin Mauricio Pochettino. Pelatih itu baru pekan lalu menegaskan bahwa ia masih menjalin komunikasi dengan pemain tersebut dan menunggu kepastian nasibnya.

Antonio di Salvo, pelatih timnas Jerman U-21, mengungkapkan bahwa Banks bukanlah satu-satunya yang berkomitmen untuk membela Jerman, melainkan turut bergabung pula penyerang berkebangsaan Tunisia Loui Ben Farhat yang berkewarganegaraan ganda.

Di Salvo mengatakan, dalam pernyataan resmi: "Kami telah menjalin komunikasi dengan keduanya untuk sementara waktu, dan kami memfokuskan upaya kami pada mereka. Saya senang kami mampu menyusun rencana masa depan bagi mereka bersama Jerman, dan mereka menyetujuinya."

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Keputusan ini datang pada waktu yang istimewa bagi pemain yang baru saja memulai musim ketiganya bersama Augsburg di Liga Jerman "Bundesliga", di mana ia telah menjalani 35 pertandingan di seluruh ajang dan mencetak satu gol, sehingga menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta bertahan menjanjikan yang sedang menanjak di Jerman.