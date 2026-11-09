Bintang Monaco Flavio Nazinho secara mengejutkan mendapat panggilan perdana ke timnas Portugal saat Jorge Jesus menghadapi krisis cedera

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Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus memanggil bek Monaco Flavio Nazinho ke tim nasional senior untuk pertama kalinya menjelang dua pertandingan Nations League mendatang. Bek kiri muda itu bergabung dengan skuad sebagai tambahan kekuatan untuk dua laga terakhir fase grup melawan Denmark dan Wales.

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Jesus memanggil pemain andalan Monaco

Portugal resmi menambahkan Nazinho ke dalam skuad untuk dua laga terakhir fase grup Nations League. Pemain berusia 23 tahun itu tampil konsisten di Ligue 1 musim ini dan mendapat kepercayaan dari Jesus saat Portugal bersiap menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales tiga hari kemudian. Pemanggilan ini menjadi tonggak penting bagi sang bek, yang sebelumnya pernah membela negaranya di berbagai kelompok usia, tetapi belum pernah tampil untuk tim senior.

Pengumuman tersebut pertama kali disampaikan oleh Monaco, yang mengonfirmasi bahwa pemain rekrutan mereka pada musim panas itu akan segera bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional. Nazinho mengawali kiprahnya di Prancis dengan baik setelah pindah dari Cercle Brugge dan menjadi opsi yang dapat diandalkan di sisi kiri.

Bintang Monaco mengincar Piala Dunia

Pemanggilannya datang pada saat penting ketika Portugal berupaya mengamankan posisi puncak Grup 4 Liga A. Saat ini, Portugal unggul enam poin atas Denmark yang berada di urutan kedua. Saat membicarakan ambisinya pada awal tahun ini, Nazinho mengungkapkan betapa besar arti kesempatan tersebut baginya.

"Ini mimpi, tentu saja! Tapi saya bukan tipe orang yang suka terburu-buru. Saya ingin menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Bergabung dengan Monaco saja sudah merupakan langkah besar. Yang terpenting, saya ingin memanfaatkan kesempatan bermain di sini dan menunjukkan kualitas saya. Dan siapa tahu, mungkin saya bisa tampil di Piala Dunia berikutnya [2030]," kata sang bek.

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Cedera memaksa perubahan taktik

Masuknya Nazinho ke skuad senior tampaknya merupakan respons langsung atas kekhawatiran mengenai kondisi fisik Nuno Tavares. Bek Lazio itu merupakan satu-satunya bek kiri murni dalam pilihan awal Jesus, tetapi harus ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam pertandingan melawan Napoli pada Minggu. Pelatih Lazio Gennaro Gattuso kemudian mengungkapkan bahwa Tavares sudah mengalami masalah fisik bahkan sebelum pertandingan dimulai, sehingga staf tim nasional nyaris tidak punya pilihan selain mencari alternatif.

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Federasi Sepakbola Portugal diperkirakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat keparahan cedera Tavares, tetapi pemanggilan Nazinho mengindikasikan bahwa pemain Lazio itu tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang. Situasi ini menjadi tantangan bagi Jesus untuk menjaga keseimbangan pertahanan, meski pemain Monaco tersebut datang dalam performa sangat baik. Bek muda itu akan bertemu sosok yang sudah dikenalnya di dalam skuad, yakni mantan bintang Monaco Bernardo Silva, yang tetap menjadi figur sentral di tim nasional.

Perkembangan pesat dari Sporting ke Ligue 1

Perjalanan Nazinho menuju tim nasional senior ditandai perkembangan yang stabil dan kemampuan adaptasi yang mengesankan. Lulusan akademi Sporting CP yang tersohor itu mencatatkan 11 penampilan bersama tim utama klub asal Lisbon tersebut sebelum mencari kesempatan bermain yang lebih rutin di tempat lain. Ia kemudian menarik perhatian saat bermain untuk klub Belgia Cercle Brugge. Penampilannya yang penuh energi membawanya ke Stade Louis II lewat transfer besar pada bursa transfer musim panas baru-baru ini.

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Sejak tiba di kepangeranan tersebut, ia langsung menunjukkan kemampuannya di sepakbola Prancis. Sang bek telah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam 14 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim 2026/27. Gol pertamanya untuk klub tercipta dalam pertandingan penting melawan Paris Saint-Germain, membuktikan bahwa ia memiliki mentalitas untuk menghadapi laga besar.