Bintang Mesir menangis: Selamat kepada Argentina atas gelar juara Piala Dunia... Turnamen ini sudah diatur

Zico, bintang tim nasional Mesir, meluapkan kemarahannya setelah pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Selasa malam ini.

Mesir sempat unggul 2-0 dan satu golnya dianulir, namun Argentina berhasil mencetak 3 gol dan merebut tiket ke perempat final di tengah kesalahan wasit yang fatal dari wasit Prancis, François Litxer.

Zico, sambil menangis dalam wawancara televisi, mengatakan: “Selamat kepada Argentina atas Piala Dunia ini… Turnamen ini sudah diatur, wasitnya tidak adil, dia berulang kali berusaha menghentikan kami.”

Ia melanjutkan: “Wasit itu sangat tidak adil, sejak awal pertandingan dia sudah memihak lawan, dan menghancurkan usaha seluruh rakyat. Apakah mereka akan membiarkan kami mengalahkan Argentina 2-0? Turnamen ini sudah diatur, dan selamat kepada Argentina atas gelar Piala Dunia.”

Perlu dicatat bahwa Hossam Hassan, pelatih Mesir, juga menegaskan bahwa apa yang terjadi telah diatur untuk mengeliminasi Mesir dan memastikan Messi tetap bertahan di turnamen.

Dia melanjutkan: “Semua ini berkaitan dengan pemasaran dan uang. Mereka ingin Messi, sang juara dunia, tetap bertahan di turnamen ini. Dalam sepak bola, banyak hal terjadi di luar lapangan, didorong oleh kepentingan pribadi, dan apa yang terjadi tidak adil.”