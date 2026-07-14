Bintang Maroko setelah kekecewaan akibat kasus Wahbi: Saya sempat optimis sebelum akhirnya kecewa

Pemain asal Maroko, Ismail Baouf, menjalani tahun yang luar biasa bersama klubnya, Cambuur dari Belanda, serta berhasil meraih gelar Piala Dunia U-20 bersama Timnas Maroko.

Baouf sempat masuk dalam daftar awal timnas Maroko untuk Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya tersingkir dari daftar akhir yang diumumkan oleh pelatih Mohamed Wahbi.

Situs Voetbal International memuat pernyataan Baouf kepada majalah Voetbal International Belanda, di mana ia mengatakan, “Tentu saja saya merasa kecewa, karena saya tidak masuk dalam daftar akhir. Ketika Anda dipanggil ke daftar awal, Anda menyadari bahwa Anda sudah dekat dengan mewujudkan impian Anda, dan karena itu saya merasa optimis.”

Ia menambahkan, “Seharusnya itu bisa menjadi mimpi yang terwujud bagi saya, tetapi tampaknya waktunya belum tepat.”

Dia melanjutkan, “Saya harus lebih sabar, dan saya akan terus berlatih setiap hari untuk menjadi pemain yang lebih baik, agar bisa bergabung dengan tim nasional Maroko di kesempatan berikutnya.”

Mengenai kemungkinan berpartisipasi di Piala Dunia 2030, ia berkomentar, “Tentu saja saya ingin berada di sana, tetapi saya tidak hanya memikirkan Piala Dunia 2030, melainkan juga ingin berpartisipasi di semua turnamen yang mendahuluinya.”

Dia menambahkan, “Saya berharap bisa dipanggil ke tim nasional Maroko pada pemanggilan berikutnya. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mewakili Singa Atlas, dan saya akan melakukan segala upaya untuk meyakinkan Wahbi akan kemampuan saya.”